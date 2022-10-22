Стало відомо про наслідки удару по Рівненщині: зруйновано енергетичні і цивільні об’єкти. Фото

В Рівненській області внаслідок сьогоднішніх ракетних ударів постраждала енергетична система і цивільні об’єкти.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

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«Енергетичні системи Рівненщини сьогодні потрапили під ракетний удар ворога. Над ліквідацією наслідків працювало 16 одиниць спецтехніки ДСНС та 99 чоловік особового складу», – написав він в Telegram.

Він також подякував рятувальникам за “пекельний та героїчний труд”.

Згодом в ефірі національного телемарафону Коваль уточнив, що ніхто з громадян від ракетних ударів не постраждав.

Однак, за його словами є руйнування цивільних об’єктів – приватних будинків і адміністративних будівель.

Також Коваль повідомив, що через дефіцит потужностей у Рівному та інших громадах області запроваджуються графіки обмеження електропостачання.

«Також по черзі застосовуватимуться стабілізаційні відключення на Володимиреччині, Сарненщині, Дубровиччині, Березнівщині, Гощанщині, Острожчині, Костопільщині, Коречині, Здолбунівщині», – написав він.