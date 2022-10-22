У Бєлгородській області Росії будують оборонну лінію «Вагнера»: що про неї відомо

На території Бєлгородської області почалося будівництво масштабної лінії оборони, яким займаються інженерні загони «ЧВК Вагнера».

Про це розповіло Федеральне агентство новин.

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Росіяни стверджують, що оборонні редути необхідні для захисту території країни від можливих спроб прориву українських підрозділів.

«Починаємо робити глибоко ешелоновану оборону на сотні кілометрів. Це буде продовженням тієї «Лінії Вагнера», яка йде Луганською та Донецькою областями», – розповів виданню герой Росії Андрій Богатов.

Раніше повідомлялося, що «Лінія Вагнера» ​​вже створена у «ЛНР».

Ешелонована лінія оборони складається з протитанкових надолбів, глибоких рвів та земляного валу. Все це в сукупності нібито запобігає просуванню техніки та унеможливлює наступ.