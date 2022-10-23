СБУ затримала власника “Мотор Січі” Богуслаєва: з’явилися подробиці

СБУ затримала власника “Мотор Січі” Богуслаєва: з’явилися подробиці

Богуслаєва затримали в Запоріжжі

Департамент контррозвідки разом з головним слідчим управлінням СБУ затримали президента та співвласника підприємства “Мотор Січ” В’ячеслава Богуслаєва за підозрою у держзраді.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

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Затримання сталося у суботу ввечері, 22 жовтня, Богуслаєва відразу повезли до Києва.

Співвласника “Мотор Січі” і, до речі, Героя України підозрюють в постачанні двигунів та запчастин до них для російських гелікоптерів Мі-8, Мі-28 та Ка-52.

Тих самих, які протягом кожного з 240 днів війни завдавали та завдають ударів по українських воїнах.

За словами Цаплієнка, схема постачання була багатоступеневою та працювала через три країни. Близький Схід, Європа, Азія. Які саме, невдовзі дізгаємося від Служби безпеки.

Разом з Богуслаєвим затримали і начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності  «Мотор Січ».

“Керівництво СБУ поки що виконує свою обіцянку дотягнутися до всіх високопоставлених російських агентів, якими б недосяжними для правосуддя вони себе не вважали”, – резюмував журналіст.

Після затримання Богуслаєва доправили до Києва

Після затримання Богуслаєва доправили до Києва

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  • 23.10.2022 07:54
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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