Сі Цзіньпіна переобрали на третій термін

Сі Цзіньпін порушив традицію двох термінів для лідерів Китаю

Сі Цзіньпін переобрано генеральним секретарем комуністичної партії Китаю на третій термін.

Про це повідомило агентство «Сіньхуа«.

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Голосування відбулося на першому пленумі центрального комітету (ЦК) компартії у Пекіні.

Також пройшли вибори до Постійного комітету Політбюро — до нього, окрім Сі Цзіньпіна, пройшли голова Шанхайського міськкому Лі Цян, секретар Центральної комісії КПК з перевірки дисципліни Чжао Лецзі, голова Пекінського міськкому КПК Цай Ці, начальник Канцелярії ЦК КПК Дін Сюесян Гуандун Лі Сі.

Центральний комітет Комуністичної партії Китаю в неділю також обрав Сі Цзіньпіна головою Військової ради ЦК КПК.

У КНР Військова рада ЦК КПК керує Народно-визвольною армією Китаю (НВАК), вона здійснює свої функції паралельно з державним органом з управління збройними силами – Центральною військовою радою (ЦВС) КНР.

Таким чином XX з’їзд Комуністичної партії Китаю, який проходив у Пекіні, завершив свою роботу.

Зазначається, що за його підсумками до нового складу керівництва не увійшли четверо із семи членів Постійного комітету Політбюро.