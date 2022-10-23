Сі Цзіньпіна переобрали на третій термін

Сі Цзіньпіна переобрали на третій термін

Сі Цзіньпін порушив традицію двох термінів для лідерів Китаю

Сі Цзіньпін переобрано генеральним секретарем комуністичної партії Китаю на третій термін.

Про це повідомило агентство «Сіньхуа«.

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Голосування відбулося на першому пленумі центрального комітету (ЦК) компартії у Пекіні.

Також пройшли вибори до Постійного комітету Політбюро — до нього, окрім Сі Цзіньпіна, пройшли голова Шанхайського міськкому Лі Цян, секретар Центральної комісії КПК з перевірки дисципліни Чжао Лецзі, голова Пекінського міськкому КПК Цай Ці, начальник Канцелярії ЦК КПК Дін Сюесян Гуандун Лі Сі.

ХХ з'їзд КПК відбувся у Пекіні з 16 по 22 жовтня

ХХ з'їзд КПК відбувся у Пекіні з 16 по 22 жовтня

Центральний комітет Комуністичної партії Китаю в неділю також обрав Сі Цзіньпіна головою Військової ради ЦК КПК.

У КНР Військова рада ЦК КПК керує Народно-визвольною армією Китаю (НВАК), вона здійснює свої функції паралельно з державним органом з управління збройними силами – Центральною військовою радою (ЦВС) КНР.

Таким чином XX з’їзд Комуністичної партії Китаю, який проходив у Пекіні, завершив свою роботу.

Зазначається, що за його підсумками до нового складу керівництва не увійшли четверо із семи членів Постійного комітету Політбюро.

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  • 23.10.2022 08:10
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Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

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