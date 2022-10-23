За ніч українські захисники збили 16 дронів-камікадзе
За ніч ЗСУ збили 16 "шахедів"
У ніч на 23 жовтня противник уже "традиційно" атакував південь країни ударними дронами-камікадзе.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
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Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування «Південь» на Миколаївщині знищено одинадцять ворожих дронів, ще три «Shahed-136″ збито іншими підрозділами Сил оборони півдня країни.
Іще два баражуючі боєприпаси, яким вдалося прорватися з південного напрямку, знищені зенітниками Повітряного командування «Схід» та Повітряного командування «Центр» на сході та півночі України.
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- 23.10.2022 09:25
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