Підтримка “Північного потоку-2” була внеском у розв’язання війни в Україні – міністр юстиції Німеччини

Підтримка “Північного потоку-2” була внеском у розв’язання війни в Україні – міністр юстиції Німеччини

Марко Бушман фактично звинуватив Меркель в підтримці розв'язання війни в Україн

Помилкою "політики умиротворення" тодішнього уряду Ангели Меркель назвав міністр юстиції країни Марко Бушман розбудову "Північного потоку-2".

Про це повідомило DW.

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В інтерв’ю Welt am Sonntag він визнав, що просування «Північного потоку-2″ після анексії Криму, було внеском у розв’язання війни в Україні.

“Політикою примирення нічого не можна досягти. Диктатор сприймає це лише як запрошення. Наскільки ми знаємо сьогодні, те, що ми, німці, проштовхнули газопровід «Північний потік-2″ після анексії Криму – це наш внесок у розв’язання війни в Україні», – заявив Бушман.

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  • 23.10.2022 10:37
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