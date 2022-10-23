Топити и спалювати: на російському держканалі закликали знищувати українських дітей

Красовський закликав до геноциду українців

Російський пропагандист телеканалу "Russia Today" Антон Красовський запропонував топити у річці чи спалювати у хатах дітей, які вважають, що Росія окупувала Україну.

Свої заклики він озвучив в ефірі програми на RT.

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Так, російський письменник Сергій Лук’яненко розповів Красовському, що будучи дитиною, у 80-му році опинився на Закарпатті, де лікував астму. І там українські діти розповіли йому про те, що «Україну окуповано москалями».

«Це були повністю російськомовні з російськими прізвищами пацани. У когось батько був військовий, у когось хтось ще. Це були абсолютно росіяни», – сказав Лук’яненко.

У відповідь на це Красовський заявив, що таких дітей треба топити.

«А прям топити таких треба було у Тисині. Прямо ось там, де пливе кача. Це наш світ. Сказав, що «москалі окупували» – і відразу прям кидаєш у річку з бурхливою течією. … Карпати це огидно. Там кожна хата називається смерекова хата. Прям у цю смерекову хату забивати та палити цих дітей», – сказав Красовський.

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