Втеча окупантів, закриті магазини та шалені ціни: як Херсон чекає на звільнення ЗСУ

Втеча окупантів, закриті магазини та шалені ціни: як Херсон чекає на звільнення ЗСУ

Окупанти та їхні посіпаки тікають з Херсону

Із захопленого на початку війни Херсона тікають окупанти, відбираючи у мешканців автомобілі, бензин почали продавати у гривнях, у місті зник інтернет.

Призначена Росією “адміністрація” вимагала, щоб місцеві жителі негайно евакуювалися на лівий берег Дніпра нібито через напружену ситуацію на фронті.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Їм порадили взяти гроші та документи. Але багато хто їхати не хоче, чекаючи на звільнення українськими військовими.

Учора, 22 жовтня, у Херсоні практично повністю зник інтернет.

Про це свідчать дані проекту NetBlocks, який відстежує роботу мережі у різних регіонах у режимі реального часу. Імовірно, так проросійська «влада» намагається блокувати надходження будь-якої інформації з міста.

За словами місцевих жителів, росіяни обрубали кабелі, тож інтернету в місті вже не буде. Російські провайдери начебто вже вивозять обладнання.

Також Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська повністю залишили населені пункти Чарівне та Чкалове, а з Берислава евакуювали офіцерів та медперсонал.

ЗМІ повідомляють, що окупанти вилучають у місцевого населення автомобілі і намагаються залишити місто за допомогою поромної переправи в районі Антонівського мосту.

“Все спокійно, самі не знаємо чого чекати, ці вже пакують валізи, вони битися у міських боях не будуть, бо понавозили бомжів, брудних та бухих, максимум що вони зможуть – це задвохсотитися”, – розповів про ситуацію в місті один із херсонців.

Призначена Росією «влада» розпочала скидання води з Каховської ГЕС. Це рішення пояснюється тим, що Київ нібито планує Из захваченного в начале войны Херсона бегут оккупанты, отбирая у жителей автомобили, бензин начали продавать в гривнах, в городе пропал интернет.

За даними розвідки, окупанти заздалегідь спланували підрив дамби Каховського водосховища та замінували її ще у квітні.

Ще в п’ятницю російська пропаганда розповідала про те, як Херсон «живе звичайним життям», незважаючи на обстріл.

«У центрі міста чимало людей. Більшість продовольчих магазинів, як і раніше, працює», — розповіла кореспондентка Першого каналу Олена Піч.

Станом на неділю, 23 жовтня, місцеві жителі розповідають, що більшість магазинів та аптек уже не працює. Люди масово роблять закупівлі на ринках, ціни тут очікувано підскочили.

  • 1
  • 23.10.2022 12:56
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
12:56
Втеча окупантів, закриті магазини та шалені ціни: як Херсон чекає на звільнення ЗСУ
Світ
11:49
Топити и спалювати: на російському держканалі закликали знищувати українських дітей
Світ
10:37
Підтримка “Північного потоку-2” була внеском у розв'язання війни в Україні - міністр юстиції Німеччини
Україна
09:25
За ніч українські захисники збили 16 дронів-камікадзе
Світ
09:00
У російській Пермі пролунав вибух на пороховому заводі: подробиці
Світ
08:10
Сі Цзіньпіна переобрали на третій термін
Україна
07:54
СБУ затримала власника “Мотор Січі” Богуслаєва: з'явилися подробиці
Світ
18:55
У Бєлгородській області Росії будують оборонну лінію "Вагнера": що про неї відомо
Україна
18:23
Стало відомо про наслідки удару по Рівненщині: зруйновано енергетичні і цивільні об'єкти. Фото
Україна
12:33
Третя повітряна атака на Київщину: в області працює ППО
Україна
11:52
Під час ранкової атаки ЗСУ збили 18 російських ракет
Україна
11:41
Перевищує наслідки атаки 10-12 жовтня: в Укренерго оцінили масштаб пошкоджень після сьогоднішніх ударів
Світ
11:21
Готові будь-якої миті перетнути кордон з Україною: США перекинули до Румунії ударну 101-у дивізію ВДВ
Україна
09:54
Укренерго обмежила електропостачання в Києві та деяких інших областях
Україна
09:32
Росіяни завдали ударів по об'єктах енергетики на західній Україні

Головне

Україна
12:56
Втеча окупантів, закриті магазини та шалені ціни: як Херсон чекає на звільнення ЗСУ
Світ
09:00
У російській Пермі пролунав вибух на пороховому заводі: подробиці
Україна
07:54
СБУ затримала власника “Мотор Січі” Богуслаєва: з’явилися подробиці
Україна
12:33
Третя повітряна атака на Київщину: в області працює ППО
Україна
11:41
Перевищує наслідки атаки 10-12 жовтня: в Укренерго оцінили масштаб пошкоджень після сьогоднішніх ударів
Світ
20:03
Джорджа Мелоні стане новим прем’єром Італії: президент доручив їй сформувати уряд
Світ
17:56
Під Бєлгородом горить лакофарбовий завод: місцеві паблики пишуть про прильот
Світ
16:28
Шойгу вдруге з початку війни поговорив з главою Пентагону Остіном
Україна
14:34
Окупанти замінували Каховську ГЕС ще в квітні: зараз мінують шлюзи та опори
Україна
08:30
Росіяни вдарили по Харкову ракетами: в місті пролунала серія вибухів
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Втеча окупантів, закриті магазини та шалені ціни: як Херсон чекає на звільнення ЗСУ
Україна
23.10.2022 12:56
ТОР
Топити и спалювати: на російському держканалі закликали знищувати українських дітей
Світ
23.10.2022 11:49
ТОР
Підтримка “Північного потоку-2” була внеском у розв’язання війни в Україні – міністр юстиції Німеччини
Світ
23.10.2022 10:37

Популярне

ТОР
Третя повітряна атака на Київщину: в області працює ППО
22.10.2022 12:33
ТОР
Під Бєлгородом горить лакофарбовий завод: місцеві паблики пишуть про прильот
21.10.2022 17:56
ТОР
У Бєлгородській області Росії будують оборонну лінію «Вагнера»: що про неї відомо
22.10.2022 18:55

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com