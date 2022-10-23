Втеча окупантів, закриті магазини та шалені ціни: як Херсон чекає на звільнення ЗСУ

Окупанти та їхні посіпаки тікають з Херсону

Із захопленого на початку війни Херсона тікають окупанти, відбираючи у мешканців автомобілі, бензин почали продавати у гривнях, у місті зник інтернет.

Призначена Росією “адміністрація” вимагала, щоб місцеві жителі негайно евакуювалися на лівий берег Дніпра нібито через напружену ситуацію на фронті.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Їм порадили взяти гроші та документи. Але багато хто їхати не хоче, чекаючи на звільнення українськими військовими.

Учора, 22 жовтня, у Херсоні практично повністю зник інтернет.

Про це свідчать дані проекту NetBlocks, який відстежує роботу мережі у різних регіонах у режимі реального часу. Імовірно, так проросійська «влада» намагається блокувати надходження будь-якої інформації з міста.

За словами місцевих жителів, росіяни обрубали кабелі, тож інтернету в місті вже не буде. Російські провайдери начебто вже вивозять обладнання.

Також Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська повністю залишили населені пункти Чарівне та Чкалове, а з Берислава евакуювали офіцерів та медперсонал.

ЗМІ повідомляють, що окупанти вилучають у місцевого населення автомобілі і намагаються залишити місто за допомогою поромної переправи в районі Антонівського мосту.

“Все спокійно, самі не знаємо чого чекати, ці вже пакують валізи, вони битися у міських боях не будуть, бо понавозили бомжів, брудних та бухих, максимум що вони зможуть – це задвохсотитися”, – розповів про ситуацію в місті один із херсонців.

Призначена Росією «влада» розпочала скидання води з Каховської ГЕС. Це рішення пояснюється тим, що Київ нібито планує Из захваченного в начале войны Херсона бегут оккупанты, отбирая у жителей автомобили, бензин начали продавать в гривнах, в городе пропал интернет.

За даними розвідки, окупанти заздалегідь спланували підрив дамби Каховського водосховища та замінували її ще у квітні.

Ще в п’ятницю російська пропаганда розповідала про те, як Херсон «живе звичайним життям», незважаючи на обстріл.

«У центрі міста чимало людей. Більшість продовольчих магазинів, як і раніше, працює», — розповіла кореспондентка Першого каналу Олена Піч.

Станом на неділю, 23 жовтня, місцеві жителі розповідають, що більшість магазинів та аптек уже не працює. Люди масово роблять закупівлі на ринках, ціни тут очікувано підскочили.