В російському Іркутську винищувач впав на житловий будинок: всі подробиці

В російському Іркутську на двоповерховий будинок впав військовий винищувач Су-30.

Про це повідомив губернатор Кобзєв.

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«За попередніми даними в Іркутську на двоповерховий будинок по вул. Пржевальського впав літак категорії СУ», – написав він.

Губернатор додав, що виїхав на місце події.

«Усі підрозділи вже тут. Інформації про постраждалих поки що немає», – уточнив він.

Попередньо, Су-30 вилетів з аеропорту о 17:47 за місцевим часом на випробувальний політ, якийсь момент перестав виходити на зв’язок.

За ним відправили ще один літак, екіпаж якого побачив льотчиків Су-30 непритомними у момент, коли вони вже втрачали висоту.

Обидва пілоти загинули. Постраждалих серед мирного населення, попередньо немає.

Пожежу локалізують, її площа – 200 кв. м., є небезпека переходу вогню на інші будівлі.

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Згодом у мережі з’явилося відео моменту падіння винищувача.

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