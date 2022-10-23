В російському Іркутську винищувач впав на житловий будинок: всі подробиці
В російському Іркутську на двоповерховий будинок впав військовий винищувач Су-30.
Про це повідомив губернатор Кобзєв.
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«За попередніми даними в Іркутську на двоповерховий будинок по вул. Пржевальського впав літак категорії СУ», – написав він.
Губернатор додав, що виїхав на місце події.
«Усі підрозділи вже тут. Інформації про постраждалих поки що немає», – уточнив він.
Попередньо, Су-30 вилетів з аеропорту о 17:47 за місцевим часом на випробувальний політ, якийсь момент перестав виходити на зв’язок.
За ним відправили ще один літак, екіпаж якого побачив льотчиків Су-30 непритомними у момент, коли вони вже втрачали висоту.
Обидва пілоти загинули. Постраждалих серед мирного населення, попередньо немає.
Пожежу локалізують, її площа – 200 кв. м., є небезпека переходу вогню на інші будівлі.
Згодом у мережі з’явилося відео моменту падіння винищувача.
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- 23.10.2022 14:30
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