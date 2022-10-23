Ізраїль розбомбив місце збирання іранських дронів у Сирії

Удар було нанесено 21 жовтня

Ізраїль наніс авіаудар поблизу Дамаска в п'ятницю, 21 жовтня, та повністю знищив лінію збірки іранських безпілотників.

Про це йдеться у звіті Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR).

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Зазначається, що удар був завданий по об’єкту, де зберігалися важливі деталі та матеріально-технічне обладнання для виготовлення безпілотників, які відправлялися до Сирії з Ірану.

Мова йде про район військового аеропорту Дімас на заході від Дамаска.

Там також було знищено радар та злітно-посадкову смугу.