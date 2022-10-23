Ізраїль розбомбив місце збирання іранських дронів у Сирії
Удар було нанесено 21 жовтня
Ізраїль наніс авіаудар поблизу Дамаска в п'ятницю, 21 жовтня, та повністю знищив лінію збірки іранських безпілотників.
Про це йдеться у звіті Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR).
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Зазначається, що удар був завданий по об’єкту, де зберігалися важливі деталі та матеріально-технічне обладнання для виготовлення безпілотників, які відправлялися до Сирії з Ірану.
Мова йде про район військового аеропорту Дімас на заході від Дамаска.
Там також було знищено радар та злітно-посадкову смугу.
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- 23.10.2022 16:52
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