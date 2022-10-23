Дешевий замінник ядерної зброї: історія створення «брудних бомб» у СРСР

Радянський Союз готувався взяти на озброєння "брудні бомби"

Практично одночасно головні російські ЗМІ і безліч другорядних почали розповсюджувати новину про “теракт”, що нібито готується в Україні, із застосуванням “брудної” бомби.

Водночас міністр оборони РФ Сергій Шойгу зателефонував своєму колезі із Франції Себастьяну Лекорну, голові оборонного відомства Туреччини Хулусу Акару, а також міністру оборони Великобританії Бену Уоллесу, яким висловив «своє занепокоєння з приводу можливих провокацій з боку України із застосуванням».

Вочевидь, саме з “брудною бомбою” росіяни готують чергову провокацію в Україні. Тим паче, що саме Радянський Союз, який намагається наслідувати сучасна Росія, є винахідником і апологетом військового використання такого виду радіологічної зброї.

«Брудна бомба» – це контейнер із радіоактивним ізотопом та заряду вибухової речовини. При підриві заряду контейнер руйнується і радіоактивна речовина розпорошується ударною хвилею на великій площі.

Безумовним експертом із “брудних бомб” є Радянський Союз.

Випробування та розробки такої зброї проводилися СРСР як спроба створити дешевий замінник справжньої ядерної зброї.

Зокрема, 1953 року відбулися випробування ракет Р-2 з головними частинами, заправленими радіоактивною рідиною «Герань» та «Генератор».

Після створення ракет середньої дальності Р-5 в СРСР 1955 р. було розпочато роботи з розробки спеціальної бойової радіоактивної частини для неї, що закінчилися низкою випробувань.

Випробування бойових частин ракет і наливних авіаційних «брудних бомб», призначених для заправки радіоактивною рідиною, було розпочато на 71 полігоні (Багерово, район Керчі).

Як бойове спорядження передбачалося використовувати рідкі бойові радіоактивні речовини, що являли собою радіоактивні відходи атомної промисловості, розчинені в хімічно активних кислотах.

З 2-го кварталу 1953 по 3-й квартал 1957 випробування були перенесені в Семипалатинськ.

Випробування радіологічної зброї на користь ВМФ також проводилися на Ладозькому озері, причому забруднене радіацією судно «Кіт» було посаджено на мілину 1955 року у самому озері і евакуйовано звідти лише 1991 року.

Випробування радіологічної зброї в СРСР було припинено у 1958 році.

Але ніхто не знає, скільки таких ракет із радіоактивною начинкою залишилося на старих радянських складах у нинішній Росії.

Як повідомляли Vlasti, сьогодні, 23 жовтня, практично одночасно головні російські ЗМІ – РИА Новости, Russia Today, Известия – і безліч другорядних стали поширювати новину про “теракт”, що нібито готується в Україні, із застосуванням “брудної” бомби.