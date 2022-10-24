В Пентагоні розповіли про звонок Шойгу

Україна
24.10.2022 07:36
Міністерство оборони США підтвердило другу за останні три дні розмову глави Пентагону Ллойда Остіна з міністром оборони РФ Сєрґєєм Шойґу.
Про його зміст розповіли в пресрелізі американського оборонного відомства.
Там зазначили, що телефонний дзвінок відбувся за ініціативою російської сторони.
«Міністр Остін відкинув будь-який привід для російської ескалації та підтвердив важливість продовження спілкування на тлі незаконної та невиправданої війни Росії проти України», – сказано в повідомленні.
Киев
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