В Пентагоні розповіли про звонок Шойгу

В Пентагоні розповіли про звонок Шойгу
Міністерство оборони США підтвердило другу за останні три дні розмову глави Пентагону Ллойда Остіна з міністром оборони РФ Сєрґєєм Шойґу.

Про його зміст розповіли в пресрелізі американського оборонного відомства.

Там зазначили, що телефонний дзвінок відбувся за ініціативою російської сторони.

«Міністр Остін відкинув будь-який привід для російської ескалації та підтвердив важливість продовження спілкування на тлі незаконної та невиправданої війни Росії проти України», – сказано в повідомленні.

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  • 24.10.2022 07:04
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