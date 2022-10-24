В Пентагоні розповіли про звонок Шойгу

Міністерство оборони США підтвердило другу за останні три дні розмову глави Пентагону Ллойда Остіна з міністром оборони РФ Сєрґєєм Шойґу.

Про його зміст розповіли в пресрелізі американського оборонного відомства.

Там зазначили, що телефонний дзвінок відбувся за ініціативою російської сторони.

«Міністр Остін відкинув будь-який привід для російської ескалації та підтвердив важливість продовження спілкування на тлі незаконної та невиправданої війни Росії проти України», – сказано в повідомленні.