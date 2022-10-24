Росіяни намагалися наступати на Харківщині

Росіяни вели наступ за двома напрямками на Харківщині

За минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах Землянки і Чугунівки Харківської області.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Також українські захисники не дали ворогу просунутися у напрямках населених пунктів Соледар, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області.

Загалом, за попередню добу, окупанти завдали 2 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснили 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури населених пунктів Бахмут, Запоріжжя, Миколаїв та Новотавричеське Запорізької області.