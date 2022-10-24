Україна вимагає дотримання четвертого пункту Будапештського меморандуму

Після заяв Росії про нібито підготовку Україною застосування “брудної бомби” Київ запросив моніторингові місії ООН та МАГАТЕ та закликав згадати Будапештський меморандум.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

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“Думка про «брудну бомбу» для нас огидна. Запрошуємо моніторингові місії ООН та МАГАТЕ. Світ повинен дати відповідь на ядерний шантаж Росії. Вимагаємо дотримання пункту 4 Будапештського меморандуму”, – написав він у Twitter.

Пункт 4 Будапештського меморандуму говорить, що підписанти підтверджують зобов’язання домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, у разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об’єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї.

Як повідомляли Vlasti, практично одночасно головні російські ЗМІ і безліч другорядних почали розповсюджувати новину про “теракт”, що нібито готується в Україні, із застосуванням “брудної” бомби.

Водночас міністр оборони РФ Сергій Шойгу зателефонував своєму колезі із Франції Себастьяну Лекорну, голові оборонного відомства Туреччини Хулусу Акару, а також міністру оборони Великобританії Бену Уоллесу, яким висловив «своє занепокоєння з приводу можливих провокацій з боку України із застосуванням».