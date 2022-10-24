Джонсон відмовився від боротьби за посаду прем’єра Великобританії: Сунак оцінив

Джонсон відмовився боротися за прем'єрське крісло

Борис Джонсон відмовився від висування своєї кандидатури на посаду лідера Консервативної партії, це означає, що наступним прем'єром Великобританії практично, напевно, буде Ріші Сунак.

Про це повідомила ВВС.

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Борис Джонсон вважався сильним претендентом на зміну Ліз Трасс, що йде. Але ввечері 23 жовтня він відмовився від боротьби.

Кандидатами залишаються колишній міністр фінансів Ріші Сунак та Пенні Мордонт – але вона поки що сильно не добирає до необхідних 100 номінацій від депутатів-консерваторів. Якщо це не зміниться до 14:00 за британським літнім часом, Сунак стане лідером консерваторів автоматично, а з п’ятниці обійме і посаду прем’єра.

Ріші Сунак, ймовірний наступний прем’єр Великобританії, заявив, що британці завжди будуть вдячні Борису Джонсону за позицію щодо України.

Сунак, якого тепер з повною підставою можна вважати головним претендентом на посаду прем’єр-міністра Великобританії, написав твіт про досягнення Бориса Джонсона, який вийшов з боротьби.

До таких він відніс не лише «брексит» та швидку розробку та впровадження вакцин проти COVID-19, а й протистояння російському вторгненню в Україну.

«Він провів нашу країну через кілька найважчих випробувань, які ми коли-небудь зазнавали, а потім він виступив проти Путіна та його варварської війни в Україні. Ми завжди будемо йому вдячні за це», – написав Сунак.

Як повідомляли Vlasti, британські букмекери назвали екс-прем’єр-міністра Бориса Джонсона одним із фаворитів на посаду глави уряду.