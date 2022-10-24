Джонсон відмовився від боротьби за посаду прем’єра Великобританії: Сунак оцінив

Джонсон відмовився від боротьби за посаду прем’єра Великобританії: Сунак оцінив

Джонсон відмовився боротися за прем'єрське крісло

Борис Джонсон відмовився від висування своєї кандидатури на посаду лідера Консервативної партії, це означає, що наступним прем'єром Великобританії практично, напевно, буде Ріші Сунак.

Про це повідомила ВВС.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Борис Джонсон вважався сильним претендентом на зміну Ліз Трасс, що йде. Але ввечері 23 жовтня він відмовився від боротьби.

Кандидатами залишаються колишній міністр фінансів Ріші Сунак та Пенні Мордонт – але вона поки що сильно не добирає до необхідних 100 номінацій від депутатів-консерваторів. Якщо це не зміниться до 14:00 за британським літнім часом, Сунак стане лідером консерваторів автоматично, а з п’ятниці обійме і посаду прем’єра.

Ріші Сунак, ймовірний наступний прем’єр Великобританії, заявив, що британці завжди будуть вдячні Борису Джонсону за позицію щодо України.

Сунак, якого тепер з повною підставою можна вважати головним претендентом на посаду прем’єр-міністра Великобританії, написав твіт про досягнення Бориса Джонсона, який вийшов з боротьби.

До таких він відніс не лише «брексит» та швидку розробку та впровадження вакцин проти COVID-19, а й протистояння російському вторгненню в Україну.

«Він провів нашу країну через кілька найважчих випробувань, які ми коли-небудь зазнавали, а потім він виступив проти Путіна та його варварської війни в Україні. Ми завжди будемо йому вдячні за це», – написав Сунак.

Як повідомляли Vlasti, британські букмекери назвали екс-прем’єр-міністра Бориса Джонсона одним із фаворитів на посаду глави уряду.

  • 458
  • 24.10.2022 08:12
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
09:34
Створюють ілюзію відходу: росіяни заводять в Херсон нові підрозділи і готуються до оборони
Світ
08:43
США, Великобританія та Франція відреагували на попередження Шойгу про "брудну бомбу"
Світ
08:12
Джонсон відмовився від боротьби за посаду прем'єра Великобританії: Сунак оцінив
Світ
07:54
Україна вимагає дотримання четвертого пункту Будапештського меморандуму
Україна
07:36
Росіяни намагалися наступати на Харківщині
Світ
07:04
В Пентагоні розповіли про звонок Шойгу
Світ
17:50
Дешевий замінник ядерної зброї: історія створення "брудних бомб" у СРСР
Світ
16:52
Ізраїль розбомбив місце збирання іранських дронів у Сирії
Світ
15:16
Шойгу та росЗМІ розганяють фейк про “брудну бомбу”: що задумали окупанти
Світ
14:30
В російському Іркутську винищувач впав на житловий будинок: всі подробиці
Україна
12:56
Втеча окупантів, закриті магазини та шалені ціни: як Херсон чекає на звільнення ЗСУ
Світ
11:49
Топити и спалювати: на російському держканалі закликали знищувати українських дітей
Світ
10:37
Підтримка “Північного потоку-2” була внеском у розв'язання війни в Україні - міністр юстиції Німеччини
Україна
09:25
За ніч українські захисники збили 16 дронів-камікадзе
Світ
09:00
У російській Пермі пролунав вибух на пороховому заводі: подробиці

Головне

Світ
08:43
США, Великобританія та Франція відреагували на попередження Шойгу про «брудну бомбу»
Світ
08:12
Джонсон відмовився від боротьби за посаду прем’єра Великобританії: Сунак оцінив
Світ
07:54
Україна вимагає дотримання четвертого пункту Будапештського меморандуму
Світ
14:30
В російському Іркутську винищувач впав на житловий будинок: всі подробиці
Україна
12:56
Втеча окупантів, закриті магазини та шалені ціни: як Херсон чекає на звільнення ЗСУ
Світ
09:00
У російській Пермі пролунав вибух на пороховому заводі: подробиці
Україна
07:54
СБУ затримала власника “Мотор Січі” Богуслаєва: з’явилися подробиці
Україна
12:33
Третя повітряна атака на Київщину: в області працює ППО
Україна
11:41
Перевищує наслідки атаки 10-12 жовтня: в Укренерго оцінили масштаб пошкоджень після сьогоднішніх ударів
Світ
20:03
Джорджа Мелоні стане новим прем’єром Італії: президент доручив їй сформувати уряд
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Створюють ілюзію відходу: росіяни заводять в Херсон нові підрозділи і готуються до оборони
Україна
24.10.2022 09:34
ТОР
США, Великобританія та Франція відреагували на попередження Шойгу про «брудну бомбу»
Світ
24.10.2022 08:43
ТОР
Джонсон відмовився від боротьби за посаду прем’єра Великобританії: Сунак оцінив
Світ
24.10.2022 08:12

Популярне

ТОР
Третя повітряна атака на Київщину: в області працює ППО
22.10.2022 12:33
ТОР
У Бєлгородській області Росії будують оборонну лінію «Вагнера»: що про неї відомо
22.10.2022 18:55
ТОР
Ізраїль розбомбив місце збирання іранських дронів у Сирії
23.10.2022 16:52

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com