Створюють ілюзію відходу: росіяни заводять в Херсон нові підрозділи і готуються до оборони

За словами Буданова, окупанти готують Херсон до оборони

Вихід окупантів з Херсону є в багатьох аспектах інформаційною операцією і маніпуляцією.

Про це в інтерв’ю Українській правді розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

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Він підтвердив, що є певні факти виводу з міста деяких установ, наприклад, «Промсвязьбанку» та інших фінансових структур.

“Причому як виводять – вивозять готівку, сервери, так звану окупаційну владу, переводять – саме переводять – всіх неходячих, важко поранених вивозять, намагаються якнайшвидше виписувати з лікарень тих, хто може ходити, і проводять цю шалену інформаційну кампанію, що «ми дбаємо про людей» і тому подібне”, – пояснив розвідник.

Втім, за його словами, це створює ілюзію того, що все пропало. А разом з тим окупанти навпаки заводять в місто нові військові підрозділи та готують вулиці до оборони.

“Тобто вони розуміють, що, якщо ми візьмемо хоча б контроль над каховською дамбою, яка єдина зараз транспортна артерія, що повноцінно функціонує, їм треба буде приймати дуже швидко рішення”, – сказав Буданов.

Він додав, що тоді росіянам доведеться дуже-дуже швидко покидати місто і виходити, або вони ризикують опинитися в тій ситуації, в якій раніше опинилися українські підрозділи в Маріуполі.

“І от розуміючи це все, вони готують підґрунтя, щоб, якщо буде потрібно, дуже швидко звідти вийти. Проте вони не готуються до виходу зараз, вони готуються до оборони”, – наголосив глава ГУР.