Айфон 14 Про Макс: почему макисмальная версия всегда побеждает

Айфон 14 Про Макс: почему макисмальная версия всегда побеждает
В этом году смартфоны Apple произвели очередной фурор — компания представила инновационные устройства с обновленным дизайном, мощным сенсором основной камеры и эксклюзивными возможностями, недоступными прошлым поколениям.

В этом году смартфоны Apple произвели очередной фурор — компания представила инновационные устройства с обновленным дизайном, мощным сенсором основной камеры и эксклюзивными возможностями, недоступными прошлым поколениям. Рассмотрим, чем максимальная Про-версия лучше базовых iPhone 14 и в чем гаджет опережает 14 Pro.

Сравниваем iPhone 14 Pro Max с базовыми

Впервые Apple представили Про-версии мобильных устройств с линейкой 11-х Айфонов. Различий между обычными 11 и «прошками» было катастрофически мало, не удивительно, что в 2019 году Айфонов 11 было продано в 2 раза больше чем Про (37.3 миллиона против 15.5 миллионов). В 2020 году 11-й стал самым продаваемым гаджетом, в то время как его «старший брат» даже не вошел в первую десятку.

С приходом 14-го поколения ситуация кардинально изменилась, Apple провели большой «водораздел» между базовыми и «профессиональными» смартфонами. Теперь покупателей не нужно убеждать маркетинговыми уловками переплатить за Про, различия сразу бросаются в глаза. Рассмотрим особенности смартфонов подробнее:

  1. Дисплей. Вместо надоевшего за последние 5 лет «челки» (которая осталась в iPhone 14 и Plus), Про-версии оснастили аккуратным овальным вырезом под названием Dynamic Island. Apple дополнили хардверное обновление нововведениями пользовательского интерфейса. «Остров» стал новым статус-баром, рядом с ним отображается различная информация из свернутых приложений. По тапу на вырез в Айфон 14 Про Макс открываются виджеты управления, например, можно переключать композиции, если активировано прослушивание музыки. Если запустить таймер, рядом с Dynamic Island будет идти отсчет обратного времени, а свернутый навигатор «минимизируется» до нескольких иконок в статус-баре, где отображается направление поездки и оставшееся расстояние.
  2. Характеристики камеры. iPhone 14 Pro Max оснащен тройным блоком камер на задней панели. Главное изменение в смартфоне — основной датчик с разрешением 48 мегапикселей. Он на 65% больше основного модуля в базовых 14. Пользователи «прошки» получают тройной оптический зум, портретную съемку в ночном режиме, стабилизацию второго поколения и самую быструю работу затвора среди всех iPhone.
  3. Процессор нового поколения. iPhone 14 и Plus работают на базе прошлогоднего A15 Bionic. В Про Макс установили «свежий» чип A16. Он производительнее и энергоэффективнее за счет продвинутого 4-нм техпроцесса, имеет на 1 миллиард больше транзисторов и обрабатывает 17 триллионов операций в секунду.

Чем 14 Pro Max лучше iPhone 14 Pro

Для большинства пользователей 14 Pro Max — всего лишь увеличенный 14 Pro.

Между тем, разница в размерах несет в себе, минимум, 3 преимущества:

  • Аккумулятор — iPhone 14 Pro оснастили самым маленькой батареей среди всей линейки, в текущих условиях с веерными отключениями «долгожитель» Pro Max обеспечит продолжительное время работы.
  • Диагональ экрана — Pro Max получил дисплей диагональю 6.7 дюймов, благодаря такому размеру на устройстве проще работать с документами, а просмотр видео становится намного приятнее.
  • Охлаждение — габариты «прошки» позволяют эффективно рассеивать тепло, смартфон меньше греется в производительных задачах и не сбрасывает частоты во время игры.

iPhone 14 Pro Max — устройство, которое доказывает целесообразность покупки с первых минут использования.

Источник: Власти.нет

  • 0
  • 24.10.2022 10:34

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
10:34
Айфон 14 Про Макс: почему макисмальная версия всегда побеждает
Україна
09:34
Створюють ілюзію відходу: росіяни заводять в Херсон нові підрозділи і готуються до оборони
Світ
08:43
США, Великобританія та Франція відреагували на попередження Шойгу про "брудну бомбу"
Світ
08:12
Джонсон відмовився від боротьби за посаду прем'єра Великобританії: Сунак оцінив
Світ
07:54
Україна вимагає дотримання четвертого пункту Будапештського меморандуму
Україна
07:36
Росіяни намагалися наступати на Харківщині
Світ
07:04
В Пентагоні розповіли про дзвінок Шойгу
Світ
17:50
Дешевий замінник ядерної зброї: історія створення "брудних бомб" у СРСР
Світ
16:52
Ізраїль розбомбив місце збирання іранських дронів у Сирії
Світ
15:16
Шойгу та росЗМІ розганяють фейк про “брудну бомбу”: що задумали окупанти
Світ
14:30
В російському Іркутську винищувач впав на житловий будинок: всі подробиці
Україна
12:56
Втеча окупантів, закриті магазини та шалені ціни: як Херсон чекає на звільнення ЗСУ
Світ
11:49
Топити и спалювати: на російському держканалі закликали знищувати українських дітей
Світ
10:37
Підтримка “Північного потоку-2” була внеском у розв'язання війни в Україні - міністр юстиції Німеччини
Україна
09:25
За ніч українські захисники збили 16 дронів-камікадзе

Головне

Світ
08:43
США, Великобританія та Франція відреагували на попередження Шойгу про «брудну бомбу»
Світ
08:12
Джонсон відмовився від боротьби за посаду прем’єра Великобританії: Сунак оцінив
Світ
07:54
Україна вимагає дотримання четвертого пункту Будапештського меморандуму
Світ
14:30
В російському Іркутську винищувач впав на житловий будинок: всі подробиці
Україна
12:56
Втеча окупантів, закриті магазини та шалені ціни: як Херсон чекає на звільнення ЗСУ
Світ
09:00
У російській Пермі пролунав вибух на пороховому заводі: подробиці
Україна
07:54
СБУ затримала власника “Мотор Січі” Богуслаєва: з’явилися подробиці
Україна
12:33
Третя повітряна атака на Київщину: в області працює ППО
Україна
11:41
Перевищує наслідки атаки 10-12 жовтня: в Укренерго оцінили масштаб пошкоджень після сьогоднішніх ударів
Світ
20:03
Джорджа Мелоні стане новим прем’єром Італії: президент доручив їй сформувати уряд
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Айфон 14 Про Макс: почему макисмальная версия всегда побеждает
Світ
24.10.2022 10:34
ТОР
Створюють ілюзію відходу: росіяни заводять в Херсон нові підрозділи і готуються до оборони
Україна
24.10.2022 09:34
ТОР
США, Великобританія та Франція відреагували на попередження Шойгу про «брудну бомбу»
Світ
24.10.2022 08:43

Популярне

ТОР
Третя повітряна атака на Київщину: в області працює ППО
22.10.2022 12:33
ТОР
У Бєлгородській області Росії будують оборонну лінію «Вагнера»: що про неї відомо
22.10.2022 18:55
ТОР
Ізраїль розбомбив місце збирання іранських дронів у Сирії
23.10.2022 16:52

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com