Айфон 14 Про Макс: почему макисмальная версия всегда побеждает

В этом году смартфоны Apple произвели очередной фурор — компания представила инновационные устройства с обновленным дизайном, мощным сенсором основной камеры и эксклюзивными возможностями, недоступными прошлым поколениям.

В этом году смартфоны Apple произвели очередной фурор — компания представила инновационные устройства с обновленным дизайном, мощным сенсором основной камеры и эксклюзивными возможностями, недоступными прошлым поколениям. Рассмотрим, чем максимальная Про-версия лучше базовых iPhone 14 и в чем гаджет опережает 14 Pro.

Сравниваем iPhone 14 Pro Max с базовыми

Впервые Apple представили Про-версии мобильных устройств с линейкой 11-х Айфонов. Различий между обычными 11 и «прошками» было катастрофически мало, не удивительно, что в 2019 году Айфонов 11 было продано в 2 раза больше чем Про (37.3 миллиона против 15.5 миллионов). В 2020 году 11-й стал самым продаваемым гаджетом, в то время как его «старший брат» даже не вошел в первую десятку.

С приходом 14-го поколения ситуация кардинально изменилась, Apple провели большой «водораздел» между базовыми и «профессиональными» смартфонами. Теперь покупателей не нужно убеждать маркетинговыми уловками переплатить за Про, различия сразу бросаются в глаза. Рассмотрим особенности смартфонов подробнее:

Дисплей. Вместо надоевшего за последние 5 лет «челки» (которая осталась в iPhone 14 и Plus), Про-версии оснастили аккуратным овальным вырезом под названием Dynamic Island. Apple дополнили хардверное обновление нововведениями пользовательского интерфейса. «Остров» стал новым статус-баром, рядом с ним отображается различная информация из свернутых приложений. По тапу на вырез в Айфон 14 Про Макс открываются виджеты управления, например, можно переключать композиции, если активировано прослушивание музыки. Если запустить таймер, рядом с Dynamic Island будет идти отсчет обратного времени, а свернутый навигатор «минимизируется» до нескольких иконок в статус-баре, где отображается направление поездки и оставшееся расстояние. Характеристики камеры. iPhone 14 Pro Max оснащен тройным блоком камер на задней панели. Главное изменение в смартфоне — основной датчик с разрешением 48 мегапикселей. Он на 65% больше основного модуля в базовых 14. Пользователи «прошки» получают тройной оптический зум, портретную съемку в ночном режиме, стабилизацию второго поколения и самую быструю работу затвора среди всех iPhone. Процессор нового поколения. iPhone 14 и Plus работают на базе прошлогоднего A15 Bionic. В Про Макс установили «свежий» чип A16. Он производительнее и энергоэффективнее за счет продвинутого 4-нм техпроцесса, имеет на 1 миллиард больше транзисторов и обрабатывает 17 триллионов операций в секунду.

Чем 14 Pro Max лучше iPhone 14 Pro

Для большинства пользователей 14 Pro Max — всего лишь увеличенный 14 Pro.

Между тем, разница в размерах несет в себе, минимум, 3 преимущества:

Аккумулятор — iPhone 14 Pro оснастили самым маленькой батареей среди всей линейки, в текущих условиях с веерными отключениями «долгожитель» Pro Max обеспечит продолжительное время работы.

Диагональ экрана — Pro Max получил дисплей диагональю 6.7 дюймов, благодаря такому размеру на устройстве проще работать с документами, а просмотр видео становится намного приятнее.

Охлаждение — габариты «прошки» позволяют эффективно рассеивать тепло, смартфон меньше греется в производительных задачах и не сбрасывает частоты во время игры.

iPhone 14 Pro Max — устройство, которое доказывает целесообразность покупки с первых минут использования.