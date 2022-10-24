У Китаї придумали, як знищити супутники Starlink ядерним ударом

У Китаї придумали, як знищити супутники Starlink ядерним ударом

Для знищення супутників потрібен підрив бомби потужністю 10 мегатонн

У Китаї заявили, що мережу супутникового інтернету Starlink можна знищити за допомогою ядерного удару у космосі.

Про це повідомило видання South China Morning Post.

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Китайські вчені змоделювали можливість завдання точкового ядерного удару, здатного знищити супутники проекту Starlink.

Як зазначило видання, дослідження відбулося в рамках стурбованості Пекіна щодо потенційної загрози Starlink національної безпеки.

На думку вчених, для знищення супутникової мережі Маска потрібно підірвати атомну боєголовку потужністю 10 мегатонн на висоті близько 80 кілометрів над Землею.

Вибір такої висоти обумовлений наявністю там повітря, яке необхідне для утворення радіоактивної хмари. Упродовж кількох хвилин після вибуху хмара підніметься на висоту 500 кілометрів і пошириться на площі близько 140 тисяч квадратних кілометрів.

Китайські вчення вважають, що за правильного планування радіактивна хмара фактично стане пасткою для супутників Starlink і виведе їх з ладу, а інші апарати нібито не постраждають.

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  • 24.10.2022 14:33
Декілька слів про автора
Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

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