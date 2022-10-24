Франція перекинула до Румунії бронетехнику та війська для посилення угруповання НАТО

До Румунії прибуло два конвої з бойовою технікою Франції

До Румунії прибули два конвої з французькою бронетехнікою, яка підсилить озброєння бойової групи НАТО.

Про це повідомив міністр оборони Румунії Васіле Динку.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

“Перший конвой складався з легкої бронетехніки піхоти, другий з важкої бронетехніки піхоти і призначений для доповнення технічних засобів бойової групи НАТО, дислокованої у Чинку“, – написав він у Twitter.

Техніка прибула вночі 23 жовтня через пункт пропуску в Недлаку на кордоні з Угорщиною.

Як повідомляли Vlasti, США перекинули до Європи вперше за 80 років 101-у повітряно-десантну дивізію армії США – близько 4700 військових, яких передислокували до Румунії зі штату Кентуккі.