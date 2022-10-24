На аукционе фонда Николая Тищенко в Нью-Йорке картину из администрации Виталия Кима продали за 20 000$

В Нью-Йорке прошел очередной благотворительный ужин международного фонда «Way of peace» Николая Тищенко. Организаторы собрали более 4 000 000 гривен.

В Нью-Йорке прошел очередной благотворительный ужин международного фонда «Way of peace» Николая Тищенко. Организаторы собрали более 4 000 000 гривен.

На эти средства планируют купить автомобили для транспортировки раненых. Часть средств будет перечислена «United 24», платформу, основанную Президентом Украины Владимиром Зеленским. Серия благотворительных ужинов CHARITY DINNERS инициирована супругой народного депутата Украины Николая Тищенко Аллой Барановской при поддержке фонда Тищенко «Way of peace» и МИД Украины, чтобы напоминать миру о важности поддержки Украины и финансовой помощи для обороны. Ранее благотворительные ужины проходили в Праге, Париже и Ницце.

Благотворительное мероприятие посетили представители американского истеблишмента, дипломаты, бизнесмены и звезды американского кино. Традиционно на ужине гостей познакомили с аутентичной украинской кухней и провели благотворительный аукцион. Одним из самых дорогостоящих лотов стала картина из частично разрушенного здания Николаевской облгосадминистрации, которую Николаю Тищенко передал глава области Виталий Ким.



Ее удалось продать за 800 000 грн. На аукционе также участвовал флаг Украины из освобожденной 11 сентября Гоптовки в Харьковской области. Лот передал фонд «Пострадавшие дети войны» и его удалось продать за 120 000 грн.

Главный символ несокрушимости украинской армии – браслет, сделанный из последней довоенной партии «Азовстали», продали за 160 000. Также на аукционе были проданы вышитая рубашка, созданная около 1920-х годов, художника OL’SVOL’D TSVETNOSTI и статуэтка петушка от жительницы Северодонецка.



Эти лоты приобрел голливудский актер Лив Шрайдер, звезда сериала «Рей Донован», фильмов «Крик» и «Люди Х». «Средства, вырученные от продажи билетов на ужин и аукциона, фонд передаст на закупку автомобилей для Министерства здравоохранения Украины, чтобы транспортировать раненых воинов из передовой в госпитале, также часть средств будет переведена на платформу, основанную Президентом Украины Владимиром Зеленским «United 24», – заявил основатель «Way of peace», замглавы президентской фракции «Слуга народа» Николай Тищенко.

Гостям и благотворителям показали, что такое украинский колорит и традиции в современном пространстве на Манхеттене LAVAN541. Благодаря технологической локации на ужине на трех стенах были проекции, которые перенесли гостей в атмосферу Украины. «Эстетика каждого благотворительного ужина передает определенные смыслы и символы Украины.

На этот раз в Нью-Йорке символом ужина стала калина, которая издавна воспринималась как дерево крови, рода и связывала поколение и символизировала гордость за своих предков. Калина для украинцев – это возрождение жизни», – объяснила стиль вечера инфлюенсер и инициатор CHARITY DINNERS Алла Барановская.

Бессменные шефы серии благотворительных вечеров и судьи «МастерШеф» Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский подготовили меню с традиционными и современными украинскими блюдами. Гостей угощали борщом со сметаной по древней украинской технологии, голубцами, котлетой по-киевски и другими хорошо знакомыми украинцам блюдами.