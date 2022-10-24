Ріші Сунак стане наймолодшим прем’єром Великобританії за більш ніж 200 років

Ріші Сунак стане наймолодшим прем’єром Великобританії за більш ніж 200 років

Перше фото Сунака після обрання лідером Консервативної партії

Ріші Сунак стане прем'єр-міністром Великобританії, що стало зрозуміло після того, як його єдиний суперник Пенні Мордаунт вийшла з боротьби за лідерство.

Про це повідомило ВВС.

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Майже 200 депутатів-консерваторів публічно підтримали колишнього міністра фінансів напередодні останнього терміну висування у понеділок.

Лідер Палати громад Пенні Мордаунт вибула після того, як не спромоглася забезпечити достатню підтримку серед депутатів.

Це означає, що Сунак замінить Ліз Трасс і стане наймолодшим прем’єр-міністром за більш ніж 200 років.

Очікується, що новий прем’єр-міністр вступить на посаду протягом найближчих кількох днів.

Сунак звернувся до депутатів-торі після того, як результат був оголошений сером Гремом Бреді, головою «комітету 1922 року», який займався процесом вибору нового лідера.

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  • 24.10.2022 17:11
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Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

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