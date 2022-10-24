Ріші Сунак стане наймолодшим прем’єром Великобританії за більш ніж 200 років
Перше фото Сунака після обрання лідером Консервативної партії
Ріші Сунак стане прем'єр-міністром Великобританії, що стало зрозуміло після того, як його єдиний суперник Пенні Мордаунт вийшла з боротьби за лідерство.
Про це повідомило ВВС.
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Майже 200 депутатів-консерваторів публічно підтримали колишнього міністра фінансів напередодні останнього терміну висування у понеділок.
Лідер Палати громад Пенні Мордаунт вибула після того, як не спромоглася забезпечити достатню підтримку серед депутатів.
Це означає, що Сунак замінить Ліз Трасс і стане наймолодшим прем’єр-міністром за більш ніж 200 років.
Очікується, що новий прем’єр-міністр вступить на посаду протягом найближчих кількох днів.
Сунак звернувся до депутатів-торі після того, як результат був оголошений сером Гремом Бреді, головою «комітету 1922 року», який займався процесом вибору нового лідера.
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- 24.10.2022 17:11
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