Ріші Сунак стане наймолодшим прем’єром Великобританії за більш ніж 200 років

Перше фото Сунака після обрання лідером Консервативної партії

Ріші Сунак стане прем'єр-міністром Великобританії, що стало зрозуміло після того, як його єдиний суперник Пенні Мордаунт вийшла з боротьби за лідерство.

Про це повідомило ВВС.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Майже 200 депутатів-консерваторів публічно підтримали колишнього міністра фінансів напередодні останнього терміну висування у понеділок.

Лідер Палати громад Пенні Мордаунт вибула після того, як не спромоглася забезпечити достатню підтримку серед депутатів.

Це означає, що Сунак замінить Ліз Трасс і стане наймолодшим прем’єр-міністром за більш ніж 200 років.

Очікується, що новий прем’єр-міністр вступить на посаду протягом найближчих кількох днів.

Сунак звернувся до депутатів-торі після того, як результат був оголошений сером Гремом Бреді, головою «комітету 1922 року», який займався процесом вибору нового лідера.