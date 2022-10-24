ЗСУ звільнили чотири населених пункти на Луганщині та Донеччині

ЗСУ звільнили чотири населених пункти на Луганщині та Донеччині

Украінські захисники нищать ворога за всіма напрямками

Завдяки успішним діям українські війська витіснили ворога з населених пунктів Кармазинівка, М’ясожарівка і Невське Луганської області та Новосадове на Донеччині.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Також протягом поточної доби Сили оборони України відбили атаки ворога в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмут, Андріївка, Мар’їнка та Первомайське.

Авіація Сил оборони, протягом поточної доби, завдала сімнадцять ударів. Підтверджено ураження тринадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки ворога та чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили два гелікоптери.

Українські ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили чотири пункти управління, десять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, шість складів боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, район вогневих позицій артилерії та три інші важливі об’єкти противника.

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  • 24.10.2022 18:47
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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