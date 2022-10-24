Росію відріжуть від світового футболу за включення до чемпіонату РФ клубів з окупованих територій

Російський футбол може ізолювати сам себе

Включення до футбольного чемпіонату РФ клубів з окупованих територій, обіцяне Москвою, повністю відріже російський футбол від решти світу.

Про це розповіло російське видання МО.

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За словами віце-прем’єра РФ Дмитра Чернишенка, уряд домовився з Російською футбольною спілкою, що клуби з анексованих територій України увійдуть до регулярних чемпіонатів.

Видання нагадало, що зараз національну збірну виключено з відбору на Чемпіонат світу, Євро та Ліги Націй, а клуби з єврокубків. Але РФС не позбавлений членства (воно лише заморожено) у ФІФА та УЄФА, клуби все ще мають доступ до трансферної системи, а збірна може проводити товариські матчі.

Однак після включення клубів із окупованих територій РФС буде виключено від міжнародної системи.

Це означає:

Збірна не зможе проводити товариські матчі навіть із дружніми країнами, бо будь-які міжнародні ігри національних команд проходять під егідою ФІФА.

Росію виключать із міжнародної системи трансферів, через яку клуби по всьому світу купують, продають або здають в оренду гравців. Вилучення із цієї системи призведе до автоматичного анулювання контрактів усіх гравців і всі вони зможуть за правилами ФІФА піти у будь-які клуби безкоштовно, як вільні агенти. Швидше за все, тоді країну покине багато футболістів та тренерів, насамперед легіонери.

Росія втратить грошові перекази на розвиток футболу. Після чемпіонату світу 2018 року РФС має отримати від ФІФА майже 100 мільйонів доларів, які підуть на розвиток дитячо-юнацького футболу. Крім того, ФІФА та УЄФА за програмами співробітництва з футбольними федераціями щороку виділяють гроші на підтримку молодіжного футболу, створення інфраструктури тощо.

«Це все, це фініш. Наш чемпіонат стає чемпіонатом Криму, Абхазії, Південної Осетії. Нас викинуть звідусіль, ми гратимемо в якомусь своєму світі. Це катастрофа, особливо для молодих хлопців, які хочуть рости та розвиватися», — заявив колишній футболіст збірної Росії Євген Савін.