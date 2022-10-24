Росію відріжуть від світового футболу за включення до чемпіонату РФ клубів з окупованих територій

Росію відріжуть від світового футболу за включення до чемпіонату РФ клубів з окупованих територій

Російський футбол може ізолювати сам себе

Включення до футбольного чемпіонату РФ клубів з окупованих територій, обіцяне Москвою, повністю відріже російський футбол від решти світу.

Про це розповіло російське видання МО.

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За словами віце-прем’єра РФ Дмитра Чернишенка, уряд домовився з Російською футбольною спілкою, що клуби з анексованих територій України увійдуть до регулярних чемпіонатів.

Видання нагадало, що зараз національну збірну виключено з відбору на Чемпіонат світу, Євро та Ліги Націй, а клуби з єврокубків. Але РФС не позбавлений членства (воно лише заморожено) у ФІФА та УЄФА, клуби все ще мають доступ до трансферної системи, а збірна може проводити товариські матчі.

Однак після включення клубів із окупованих територій РФС буде виключено від міжнародної системи.

Це означає:

  • Збірна не зможе проводити товариські матчі навіть із дружніми країнами, бо будь-які міжнародні ігри національних команд проходять під егідою ФІФА.

  • Росію виключать із міжнародної системи трансферів, через яку клуби по всьому світу купують, продають або здають в оренду гравців. Вилучення із цієї системи призведе до автоматичного анулювання контрактів усіх гравців і всі вони зможуть за правилами ФІФА піти у будь-які клуби безкоштовно, як вільні агенти. Швидше за все, тоді країну покине багато футболістів та тренерів, насамперед легіонери.

  • Росія втратить грошові перекази на розвиток футболу. Після чемпіонату світу 2018 року РФС має отримати від ФІФА майже 100 мільйонів доларів, які підуть на розвиток дитячо-юнацького футболу. Крім того, ФІФА та УЄФА за програмами співробітництва з футбольними федераціями щороку виділяють гроші на підтримку молодіжного футболу, створення інфраструктури тощо.

«Це все, це фініш. Наш чемпіонат стає чемпіонатом Криму, Абхазії, Південної Осетії. Нас викинуть звідусіль, ми гратимемо в якомусь своєму світі. Це катастрофа, особливо для молодих хлопців, які хочуть рости та розвиватися», — заявив колишній футболіст збірної Росії Євген Савін.

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  • 24.10.2022 20:29
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