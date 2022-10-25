Мінус один шлях перекидання техніки: під Мелітополем підірвали залізничний міст

Ілюстративне фото

У Світлодолинському під Мелітополем уночі пролунали вибухи в районі залізничного мосту.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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“Окупантам знову неспокійно на Мелітопольщині. Минула ніч була гарячою для них у селі Світлодолинське Мелітопольського району”, – написав він у Telegram.

За словами Федорова, місцеві жителі нарахували близько семи потужних вибухів. Також спостерігався дим із боку залізничного мосту.

“Сподіваємось, що у загарбників мінус один шлях для транспортування техніки. Очікуємо на хороші новини від ЗСУ”, – підсумував мер Мелітополя.