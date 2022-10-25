Кадиров розкритикував хід війни та зажадав зрівняти із землею українські міста

Кадиров розкритикував хід війни та зажадав зрівняти із землею українські міста

Кадиров розкритикував війну та населення Кавказу

Глава Чечні Рамзан Кадиров у довгому (більше 13 хвилин) та сумбурному голосовому повідомленні в Telegram вночі журився, що війна ведеться, на його думку, неправильно.

Він закликав зрівнювати із землею цілі міста України за обстріл того, що вважає російською територією.

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“Якщо українські снаряди летять на нашу територію, треба у відповідь стерти з лиця землі міста України, щоб було видно далекий обрій. Вони не повинні навіть думати про те, щоби стріляти в наш бік”, – сказав Кадиров.

Також він обурювався, що серед народів Кавказу недостатньо добровольців. Він сказав, що з 1,6 млн. чеченців 300-400 тисяч чоловік повинні піти на фронт, тобто чверть від усього населення, включаючи старих, жінок та дітей.

Також він наполягав, що те, що відбувається, слід називати не «спецоперацією», як вимагає російська влада, а війною.

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  • 25.10.2022 08:30
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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