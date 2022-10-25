В Мелітополі пролунав потужний вибух біля відділення ФСБ та штабу колаборантів

В Мелітополі зранку, близько 08:40, пролунав потужний вибух майже в центрі міста.

Про це повідомили місцеві паблики. Згодом інформацію підтвердили російські ЗМІ, які уточнили, що підірвано автомобіль.

Також підтвердив вибух мер Мелітополя Іван Федоров.

“Колаборанти Мелітополя невдало покурили біля відділення рашистської ФСБ, яка розміщується в будівлі мелітопольського гауляйтера Балицького”, – написав він в Telegram.

За його словами, авто вибухнуло біля приміщення, в якому знаходиться один зі штабів пропагандистів Кремля і ведеться ретрансляція росЗМІ.

За інформацією Telegram-каналу Гнила черешня, автівка, що була нашпигована вибухівкою, вибухнула саме в той момент, коли колаборанти приїхали до будівлі на нараду.

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