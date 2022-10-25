Богуслаєва можуть обміняти на полонених українців

83-річного зрадника Богуслаєва можуть обміняти на українскиї полонених

Заарештованого за підозрою у державній зраді президента підприємства Мотор Січ В'ячеслава Богуслаєва можуть обміняти на українських військовополонених, як це зробили з Віктором Медведчуком.

Про таку можливість заявив виданню Настоящее время радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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За його словами, в Офісі Зеленського «абсолютно позитивно» відреагували на арешт Богуслаєва, який працював на російський ОПК до і після повномасштабного вторгнення.

У Подоляка журналіст поцікавився безпосередньо, чи зможе затриманий брати участь в обміні з огляду на той факт, що він є також громадянином Росії.

Радник голови ОП підтвердив, що можлива схема обміну, яка спрацювала у разі Віктора Медведчука.

“Ось за Медведчуком бачите: використали суб’єкта, отримали всі дані, свідчення, віддали – займайтеся там своїм Медведчуком, та забрали своїх класних хлопців. Я сподіваюся, ми використовуватимемо будь-яку можливість, будь-яких людей, особливо громадян Росії, для того, щоб забрати своїх пацанів», – сказав Подоляк.

На уточнення журналіста – «виключати обмін не будемо?» – Подоляк відповів: “Ні, не будемо”.