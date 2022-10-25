США можуть надати Україні системи ППО Hawk: що це таке

Поки невідомо скільки комплексів та ракет США можуть передати Україні

Сполучені Штати розглядають можливість передачі Україні знятих з озброєння систем протиповітряної оборони HAWK, щоб допомогти їй захиститися від російських безпілотників та атак крилатих ракет

Про це повідомило Reuters із посиланням на двох американських чиновників.

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Ракети-перехоплювачі HAWK є модернізацією ракетних систем Stinger – компактнішої системи протиповітряної оборони меншої дальності, яку США вже постачали Україні.

Система HAWK є попередницею системи протиракетної оборони PATRIOT, створеної Raytheon Technologies.

Агентство не змогло дізнатися, скільки систем і ракет Hawk Сполучені Штати можуть передати. При цьому наголошується, що США, швидше за все, спочатку надішлють в Україну ракети для Hawk, оскільки незрозуміло, чи достатньо американських пускових установок є у хорошому стані.

MIM-23 HAWK – це американська зенітна ракета середнього радіусу дії, що знаходилася на озброєнні США з 1960 по 1994 рік. Ракету кілька разів модернізувалася, вона має боєголовку вагою 54 кілограми та напівактивне радарне наведення. Дальність польоту ракети – 20 км.

Головною перевагою Hawk називають їхню кількість — загалом було виготовлено понад 40 тисяч таких ракет.