Київські правоохоронці влаштували “маски-шоу” в офісі запорізького адвоката Гришина: він назвав це помстою мародерів

Київські правоохоронці влаштували “маски-шоу” в офісі запорізького адвоката Гришина: він назвав це помстою мародерів
Київські правоохоронці влаштували “маски-шоу” в Запоріжжі в офісі юридичної компанії відомого адвоката і волонтера Ярослава Гришина: правозахисники вважають це помстою очільників міста.

За словам Гришина, сьогодні прямо зранку до юридичного офісу його компанії навідалися з обшуками “250 гостей”.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

“Клопотання про обшук у приміщенні адвоката підписав прокурор Київа пан Кіпер – з грубим порушенням правила територіальної підсудності та абсурдною фабулою – ніби-то хтось возив якусь волонтерку на окуповану територію”, – розповів Гришин.

Він також подякував керівництву правоохоронних органів Запорізької області, бо “ніхто не взявся виконувати злочинні накази”.

Адвокат також додав, що всі київські опера та слідчі виявилися дуже ввічливими та адекватними.

“Поки їхали та читали ухвали на обшуки, самі ах@#вали від безглуздості та недолугості цієі заказухи”, – розповів Гришин, зазначивши, що на обшуках нічого навіть не вилучили.

“Генеральна прокуратура також не схотіла маратися. А ось Кипіра за це будем догонять”, – попередив запорізький адвокат.

На його думку, те, що відбулося, стало відповіддю умовного “злочинного угруповання “Запорізькі мародери” – місцевих чиновників і депутатів, злочинна діяльність яких зараз розслідується НАБУ і СБУ зокрема завдяки принциповій позиції Гришина і його партнерів.

Нагадаємо, ще навесні Гришин заявив, що Запорізьку область ніхто не готував до війни, тож у перші дні агресії окупанти з легкістю захопили 80% її території, а обласний центр не взяли лише дивом. Також він звинуватив низку керівників міста та області у корупційних схемах та тиску на бізнес.

У серпні НАБУ та СБУ провели ряд обшуків у секретаря Запорізької міськради Анатолія Курєва, заступниці голови Запорізькій ОВА Злати Некрасової, депутата Віктора Щербини та деяких інших чиновників за звинуваченнями, про які заявляв Гришин.

Після цих обшуків секретар міськради Курєв пригрозив, що “тепер чекати на правоохоронців” будуть ті, хто “ллє бруд”.

  • 107
  • 25.10.2022 12:11
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
12:58
Зеленський закликав створити фінансовий “Рамштайн”: Шмигаль пояснив, як він працюватиме
Україна
12:11
Київські правоохоронці влаштували “маски-шоу” в офісі запорізького адвоката Гришина: він назвав це помстою мародерів
Світ
11:12
США можуть надати Україні системи ППО Hawk: що це таке
Україна
10:53
Богуслаєва можуть обміняти на полонених українців
Україна
09:28
В Мелітополі пролунав потужний вибух біля відділення ФСБ та штабу колаборантів
Світ
09:02
В Брянській області підірвали залізничну колію, якою перекидали війська до Білорусі
Світ
08:30
Кадиров розкритикував хід війни та зажадав зрівняти із землею українські міста
Україна
08:08
Мінус один шлях перекидання техніки: під Мелітополем підірвали залізничний міст
Світ
07:47
Президент Німеччини Штайнмаєр зранку раптом приїхав до Києва
Україна
07:35
Росіяни облаштовують оборону на лівому березі Дніпра та продовжують грабувати Херсон
Світ
20:29
Росію відріжуть від світового футболу за включення до чемпіонату РФ клубів з окупованих територій
Світ
19:37
У Курській області Росії головам райцентрів наказали рити окопи
Україна
19:03
Окупанти завербували до війська більшість зеків з колонії у Херсоні
Україна
18:47
ЗСУ звільнили чотири населених пункти на Луганщині та Донеччині
Світ
18:07
Росія продовжила лякати світ ядерним ударом, який нібито готує Україна

Головне

Світ
12:58
Зеленський закликав створити фінансовий “Рамштайн”: Шмигаль пояснив, як він працюватиме
Україна
12:11
Київські правоохоронці влаштували “маски-шоу” в офісі запорізького адвоката Гришина: він назвав це помстою мародерів
Україна
09:28
В Мелітополі пролунав потужний вибух біля відділення ФСБ та штабу колаборантів
Світ
07:47
Президент Німеччини Штайнмаєр зранку раптом приїхав до Києва
Світ
17:11
Ріші Сунак стане наймолодшим прем’єром Великобританії за більш ніж 200 років
Україна
16:52
За пiвгодини на Херсонщині збили два ворожих вертольоти Ка-52
Світ
08:43
США, Великобританія та Франція відреагували на попередження Шойгу про «брудну бомбу»
Світ
08:12
Джонсон відмовився від боротьби за посаду прем’єра Великобританії: Сунак оцінив
Світ
07:54
Україна вимагає дотримання четвертого пункту Будапештського меморандуму
Світ
14:30
В російському Іркутську винищувач впав на житловий будинок: всі подробиці
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Зеленський закликав створити фінансовий “Рамштайн”: Шмигаль пояснив, як він працюватиме
Світ
25.10.2022 12:58
ТОР
Київські правоохоронці влаштували “маски-шоу” в офісі запорізького адвоката Гришина: він назвав це помстою мародерів
Україна
25.10.2022 12:11
ТОР
США можуть надати Україні системи ППО Hawk: що це таке
Світ
25.10.2022 11:12

Популярне

ТОР
Ізраїль розбомбив місце збирання іранських дронів у Сирії
23.10.2022 16:52
ТОР
У Курській області Росії головам райцентрів наказали рити окопи
24.10.2022 19:37
ТОР
Джонсон відмовився від боротьби за посаду прем’єра Великобританії: Сунак оцінив
24.10.2022 08:12

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com