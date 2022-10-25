Зеленський закликав створити фінансовий “Рамштайн”: Шмигаль пояснив, як він працюватиме

Зеленський закликав західних партнерів долучитися до відбудови України

Президент України Володимир Зеленський закликав країни ЄС створити фінансовий "Рамштайн" для допомоги Україні у реконструкції та відновленні економіки.

Як повідомило Інтерфакс-Україна, він сказав про це у вівторок, виступаючи через відеозв’язок на міжнародній експертній конференції з відновлення та модернізації України у Берліні.

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«Я вірю, що наразі можемо схвалити рішення щодо започаткування фінансового «Рамштайну» для підтримки нашої спільної стабільності. Нам потрібна фінансово-координаційна платформа, яка поєднає всі зусилля щодо відновлення нашої країни», – сказав президент.

За словами Зеленського, Україна розробила прозорий план швидкого відновлення вартістю 17 млрд доларів, які потрібні негайно.

“Це лікарні, школи, життєво важлива транспортна та енергетична інфраструктура. Ми маємо колосальні потреби у відновленні житла», – сказав він.

Також Зеленський додав, що Україна поки не отримали жодного центу на швидке відновлення і попросив західних партнерів наблизити необхідні рішення.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що “фінінсовий Рамштайн” має діяти під головуванням Європейського Союзу, США та України.

За його словами, у межах цієї платформи необхідні регулярні зустрічі міністрів фінансів «Великої сімки», України та інших партнерів, лідерів та представників міжнародних фінансових організацій.

Ідеться, зокрема, про Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Міжнародну організацію економічного співробітництва та розвитку.

Окрім того, Шмигаль зазначив, що необхідно знайти рішення, як конфіскувати та використати заморожені російські активи для відновлення України.