Через побоювання українських ракет у деяких районах Москви глушать GSM-сигнал: таксисти в шоці
Таксисти, що їздять за навігатором, не можуть знаходити адреси через глушилки GSM
Після того, як президент Володимир Зеленський попередив, що у разі "прильоту" в урядовий квартал Києва відразу буде "відповідь", у Москві занервували і включили глушилки GSM у секторі північ - північний захід.
Про це повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.
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За його словами, в результаті цього на всьому Рубльовському шосе і прилеглих околицях між Новоризьким і Мінським шосе аж до Третього московського кільця навігатори «м’яко кажучи, божеволіють».
«Не зовсім зрозуміло як це повинно заважати ракетам і дронам, але таксисти з Середньої Азії були шоковані тим, що відбувається», – зазначив Коваленко.
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- 25.10.2022 13:22
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