Волонтери та прокурор Микола Ульмер передали військовим на передову необхідне обладнання, речі та продовольство

Волонтери та прокурор Микола Ульмер передали військовим на передову необхідне обладнання, речі та продовольство
Прокурор Бориспільської прокуратури Микола Ульмер разом із колегами та волонтерами з Київської області в черговий раз передав українським військовим, які воюють на передовий, необхідне обладнання, теплі зимові речі, медикаменти та продукти.

«Підтримувати військових почали ще 2014 року. Це був особовий склад 3 механізованого батальйону 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого (14 ОМБр), який виконував бойові завдання на Донеччині. Також разом із волонтерами та громадськими організаціями допомагали й іншим підрозділам, які виконують завдання тоді ще у зоні АТО.

З весни поточного року разом із волонтерами активно включилися в оборону Київської області, а потім почали збирати допомогу та передавати нашим хлопцям на передову у найгарячіші точки. Хлопці із 14 ОМБр героїчно звільняли Харківську область від рашистів», – розповів прокурор Микола Ульмер.

За його словами, у перші місяці війни ТРО та військові потребували екіпірування, побутових речей, а також оптичних прицілів, рацій, дронів та різних автомобілів.

За останні місяці допомога суттєво збільшилася і на сьогоднішній день основні потреби завдяки волонтерам, закордонній допомозі та державі закриті, але українські військові все також потребують дронів для розвідки, систем зв’язку, автомобілів, а також теплих речей, «буржуйок», щоб нормально почуватися у холоди.

Українські військові, які отримали поранення, також потребують реабілітації.

«Разом із волонтерами, громадськими організаціями допомагаємо і цивільним особам, які постраждали від війни та перебувають у зоні бойових дій. Це і продукти, речі, медикаменти, евакуація із зон бойових дій та реабілітація поранених», – зазначає Микола Ульмер.

За його словами, волонтери з Київської та інших областей мають намір і надалі надавати всіляку допомогу і закликають українців не забувати про наших військових та цивільних.

Нагадаємо, у Верховній Раді пропонують удосконалити роботу волонтерів.

Депутати зареєстрували законопроект Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення організаційних засад здійснення волонтерської діяльності та соціального захисту волонтерів в умовах дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи військового стану на території України».

Источник: Власти.нет

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  • 25.10.2022 15:02

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