Нардеп Гунько через суд хоче вкрасти у держави соняшник

Держпідприємство «Іванівка» потерпає від рейдерства нардепа Гунька.

Фіктивна приватна агрофірма з Одещини ТОВ «СГ «Алва», яка на переконання прокуратури незаконно засіяла понад 1400 гектарів земель на Чернігівщині, що належать Академії аграрних наук України, намагається оскаржити рішення суду першої інстанції про накладення арешту на врожай.

Це стало можливим через те, що за нею стоїть скандально відомий нардеп Анатолій Гунько, передає «Відкрита Україна«.

Наразі держпідприємство «Іванівка» потерпає від рейдерства нардепа Гунька. Попри наявність судової ухвали Бахмацького районного суду, який дозволив збирати врожай виключно держпідприємству, для зберігання на державних складах, вже два тижні воно не може цього зробити. Все через те, що поліція та тітушки нардепа блокують роботу техніки, а людей, які намагаються розблокувати комбайни б’ють.





Все це відбувається для того, щоб отримати «правильне» судове рішення, яке дозволить Гуньку, подібно до минулого року, вкрасти та вивезти державний соняшник.

Так юристи Гунька, які представляють ТОВ «СГ «Алва», намагаються довести в Апеляційному суді Чернігівської області, що є власниками вирощеного збіжжя та скасувати вищезгадану ухвалу.

Напередодні судового засідання, яке відбулося 24 жовтня, Анатолій Гунько відвідав Чернігів та тиснув на суддів для прийняття «правильного» рішення. Однак увага преси, суспільний резонанс та присутність у судовій залі працівників господарства, обламали всі плани. Дивно, але саме позивач клопотав про перенесення засідання. Доля врожаю соняшника вирішиться першого листопада – саме тоді відбудеться розгляд апеляції. Сподіваємося, що колегія суддів знаходиться при власному глузді і не піде проти держави та не дозволить вкрасти врожай держпідприємства.

А доти поліція продовжує блокувати техніку держпідприємства та не дає збирати врожай. Соняшник гниє, а держава несе збитки.