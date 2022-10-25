Індія відмовиляється від російської нафти: закупівлі припинили два найбільші НПЗ

Найбільші державні НПЗ Індії відмовилися від російської нафти

Відразу два найбільші державні індійські НПЗ призупинили закупівлю нафти з РФ на спотовому ринку після того, як Євросоюз на початку жовтня затвердив новий пакет антиросійських санкцій.

Про це повідомили Новые известия з посиланням на Bloomberg.

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Йдеться про заводи Indian Oil Corporation та Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL). Вони відмовляються від партій російської нафти з поставками після 5 грудня – дати, коли набирає чинності європейське нафтове ембарго.

Індійські НПЗ, які після початку спецоперації наростили імпорт із РФ більш ніж у 30 разів, очікують ясності щодо майбутніх санкцій: їх непокоїть загроза потрапляння під можливі вторинні заходи (тобто санкції проти порушників санкцій), кажуть джерела Bloomberg.

На тижні, що завершився 14 жовтня, Індія скоротила імпорт на 11%, до 820 тисяч барелів на добу, а на тижні по 21 жовтня – ще на 30%, до 580 тисяч барелів на день.