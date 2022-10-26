Окупанти не евакуюють жителів Херсона, а переселяють їх до Росії назавжди – ISW

Окупанти не евакуюють жителів Херсона, а переселяють їх до Росії назавжди – ISW

Окупанти переселяють мешканців Херсону на окуповані території та до Росії

Російські окупаційні чиновники визнали, що «евакуація» цивільних осіб у Херсонській області на східний берег Дніпра є частиною ширшої схеми переселення.

Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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Херсонський колаборант Кирило Стремусов заявив 25 жовтня, що окупаційні чиновники перевели понад 22 000 людей із західного берега Дніпра на східний і що “програма переселення” розрахована на розміщення 60 000 осіб.

У заяві Стремоусов, мабуть, зізнається, що російські окупаційні чиновники розглядають “евакуацію” як етап переселення значної частини українців.

В ISW зазначили, що неясно, куди російські чиновники мають намір переселити тих, хто переїжджає із західного берега.

Експерти Інституту вважають, що наслідки постійної програми, спрямованої на переселення українців на інші окуповані Росією території та навіть усередину самої Росії, можуть бути рівносильними порушенню міжнародного права.

«Згідно з міжнародним правом, держава, що окупує, має право евакуювати цивільних осіб для їхньої безпеки з необхідною умовою, що така евакуація є тимчасовою», – зазначили в ISW.

Там вважають, що наслідки «програми переселення», мабуть, припускають, що російські урядовці мають намір назавжди переселити значну частину населення Херсонської області.

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  • 26.10.2022 08:31
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