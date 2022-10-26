За полгода ConcordBank выделил на потребности ВСУ более 62 млн гривен

За полгода с момента полномасштабного вторжения России на территорию Украины ConcordBank продолжает свою работу, поддерживая этим экономику страны

Кроме того, компания активно помогает украинской армии. Около 50% ежемесячного дохода финансовая организация направляет на благотворительность. С февраля 2022 года ConcordBank направил на поддержку ВСУ более 62 млн грн. Деньги были равномерно распределены между несколькими проверенными благотворительными фондами.

Помогает ВСУ вся финтех-экосистема Concord Fintech Solutions, в которую входит не только Конкорд Банк, но и Биржа Благотворительности «ДоброДій». Именно в эту организацию банк направляет львиную долю средств.

Елена Соседка, соосновательница Биржи Благотворительности «ДоброДій» и акционер Concord Bank, убеждена, что, объединившись и помогая ВСУ, бизнес приближает нашу общую победу. Мы все должны быть крепким надежным тылом для тех, кто на фронте. И задача ConcordBank и всей финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions заключается в том, чтобы регулярно перечислять часть прибыли на армию.

Кроме сотрудничества с Биржей Благотворительности «ДоброДій», ConcordBank направляет собранные средства на специальный счет Национального банка Украины на поддержку ВСУ и в другие проверенные благотворительные организации, которые занимаются сбором средств на потребности фронта.

Кроме поддержки волонтерской деятельности и благотворительных организаций, которые честно делают свою работу, ConcordBank также занимается вычислением мошеннических схем. Сотрудники банка регулярно мониторят подозрительные финансовые операции своих клиентов. Таким образом удалось разоблачить мошенников, которые присваивали себе чужие деньги, открывая фейковые сборы на поддержку ВСУ. Конкорд Банк сотрудничает с правоохранительными органами и передает результаты внутреннего расследования для дальнейших разбирательств.

Как работает Биржа Благотворительности «ДоброДій»?

Биржа Благотворительности «ДоброДій» была основана сестрами Юлией и Еленой Соседками еще в 2014 году. Изначально организация сосредоточилась на помощи тяжелобольным детям. А спустя несколько месяцев занялась организацией и проведением социальных и культурных проектов. За все время работы было инициировано более 1500 полезных проектов, которые помогли тысячам украинцев.

Сегодня Биржа Благотворительности «ДоброДій» вместе с Конкорд Банк и другими компаниями, входящими в состав Concord Fintech Solutions, сконцентрировалась в первую очередь на помощи ВСУ.. Организации удается закрывать запросы, поступающие от военных, которые находятся на передовой. Напомним, что всего за полгода ConcordBank направил на поддержку ВСУ более 62 млн гривен и большая часть денег была перечислена на счет Биржи Благотворительности «ДоброДій».

В результате были куплены квадрокоптеры, БПЛА, тепловизоры, аптечки и экипировку, наушники и т.д. Биржа Благотворительности «ДоброДій» предоставляет все отчеты о проделанной работе и продолжает заниматься волонтерской деятельностью в разных направлениях: поддержка ВСУ, социальные проекты, помогающие украинцам, помощь больным детям и т.д.