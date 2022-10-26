Возможно ли сейчас получить вид на жительство в Чехии гражданам стран СНГ?

В условиях современных реалий многие люди пытаются устроить жизнь в других странах Европы. Большой популярностью среди жителей СНГ (в последнее время) пользуется Чехия.

В условиях современных реалий многие люди пытаются устроить жизнь в других странах Европы. Большой популярностью среди жителей СНГ (в последнее время) пользуется Чехия. Это связано с тем, что уровень жизни в данном государстве достаточно выше. Также очень схож менталитет граждан данных стран. Чтобы получить вид на жительство в Чехии, обращайтесь в компанию https://crystal.tax/vid-na-zhitelstvo-v-chexii.html.

ВНЖ в Чехии для граждан Украины

Процесс выдачи вида на жительство на территории Чешской республики строго регламентируется законодательством страны. На сегодняшний день границы Чехии открыты для украинцев и существует упрощенная система оформления разрешения на длительное пребывание в стране.

Наличие ВНЖ открывает ряд возможностей для украинцев. Но для того, чтобы получить такой вид разрешения, законодательство выделяет ряд следующих оснований:

· наличие рабочей визы и ведение трудовой деятельности;

· прохождение обучения в чешских ВУЗах и колледжах;

· ведение бизнеса, который положительно сказывается на экономическом развитии Чехии, и при этом нет долгов и проблем с налогами;

· воссоединение с членами семьи.

Процесс получения ВНЖ в Чешской республике для граждан Украины не имеет конкретных препятствий и больших проблем. Единственным условием является соблюдение всех правил и оформления документов. ВНЖ в Чехии – это идеальная возможность для украинцев сделать первый шаг для получения европейского гражданства.

В чем преимущества ВНЖ в Чехии для граждан Украины?

Планируя переезд в Чешскую республику, важно все тщательно спланировать и продумать каждый шаг легализации в стране через получение ВНЖ. Это важно, так как в Чехии иммиграционная политика очень серьезная и требовательная.

Какие есть преимущества и почему рекомендуют оформлять именно вид на жительство? Ответ очевиден и прост. ВНЖ открывает широкие возможности перед украинцами:

длительное и законное пребывание в стране;

возможность путешествовать по Шенгенской зоне без виз;

прохождение обучения в любых ВУЗах;

трудоустройство в компании любой направленности;

легальное приобретение и оформление недвижимости;

возможность получения медицинских услуг премиум класса;

предоставление разрешения на оформления кредитов и ипотек в банках на общих основаниях;

получение прав европейского образца и возможности покупки автомобиля.

Стоит отметить, что ВНЖ в Чехии имеет и незначительные недостатки в виде обязательного изучения языка и высокой стоимости коммунальных услуг. Но высокий уровень социальной защиты и большие перспективы экономического роста завлекают украинцев в Чехию.

Существует ряд причин, при рассмотрении которых может быть оформлено ВНЖ гражданам Украины. Оно выдается только после официального разрешения МИДа Чехии.