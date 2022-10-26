Росія не навела Радбезу ООН жодих доказів створення Україною «брудної бомби»

На вчорашньому закритому засіданні Ради безпеки ООН Росія не надала жодних доказів створення Україною "брудної бомби", у чому її звинувачували.

Про це повідомило Reuters.

«Ми цілком задоволені, тому що ми підвищили обізнаність», – сказав журналістам заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський.

Коли його запитали, які докази має Росія, щоб підкріпити свої претензії, Полянський сказав журналістам, що саме розвідувальну інформацію було передано західним колегам з «необхідним рівнем допуску».

«Ми не бачили і не чули жодних нових доказів. Це чиста російська дезінформація, подібна до тієї, яку ми бачили багато разів раніше, і вона має припинитися», — заявив журналістам заступник посла Великобританії в ООН Джеймс Каріукі.

Як повідомляли Vlasti, практично одночасно головні російські ЗМІ і безліч другорядних почали розповсюджувати новину про “теракт”, що нібито готується в Україні, із застосуванням “брудної” бомби.

Водночас міністр оборони РФ Сергій Шойгу зателефонував своєму колезі із Франції Себастьяну Лекорну, голові оборонного відомства Туреччини Хулусу Акару, а також міністру оборони Великобританії Бену Уоллесу, яким висловив «своє занепокоєння з приводу можливих провокацій з боку України із застосуванням».