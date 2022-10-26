Росія не навела Радбезу ООН жодих доказів створення Україною «брудної бомби»

Росія не навела Радбезу ООН жодих доказів створення Україною «брудної бомби»
На вчорашньому закритому засіданні Ради безпеки ООН Росія не надала жодних доказів створення Україною "брудної бомби", у чому її звинувачували.

Про це повідомило Reuters.

«Ми цілком задоволені, тому що ми підвищили обізнаність», – сказав журналістам заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський.

Коли його запитали, які докази має Росія, щоб підкріпити свої претензії, Полянський сказав журналістам, що саме розвідувальну інформацію було передано західним колегам з «необхідним рівнем допуску».

«Ми не бачили і не чули жодних нових доказів. Це чиста російська дезінформація, подібна до тієї, яку ми бачили багато разів раніше, і вона має припинитися», — заявив журналістам заступник посла Великобританії в ООН Джеймс Каріукі.

Як повідомляли Vlasti, практично одночасно головні російські ЗМІ і безліч другорядних почали розповсюджувати новину про “теракт”, що нібито готується в Україні, із застосуванням “брудної” бомби.

Водночас міністр оборони РФ Сергій Шойгу зателефонував своєму колезі із Франції Себастьяну Лекорну, голові оборонного відомства Туреччини Хулусу Акару, а також міністру оборони Великобританії Бену Уоллесу, яким висловив «своє занепокоєння з приводу можливих провокацій з боку України із застосуванням».

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  • 26.10.2022 11:21
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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