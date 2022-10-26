Глава “Слуги народа” Шуляк зачищает партию от защитников Украины – СМИ

По мнению журналистов, Шуляк зачищает партию под себя

Пока идет война, в “Слуге народа” разгорается скандал с исключением из партийных списков людей, которые захотели защищать Украину.

Об этом пишет FromUa.

Скандал начался после выхода из партии народного депутата Юлии Яцык. Её решение было вызвано изначально желанием присоединиться к ДФТГ (добровольческое формирование территориальных громад. – Ред.), что сейчас по закону является несовместимым с деятельностью народного депутата.

Заявление об увольнении, как пояснила народный депутат, подписывает глава фракции Елена Шуляк. Покидая партию, Яцык отметила, что в таком виде у нее нет будущего.

Напомним, она также обвинила губернатора Александра Старуха, предпринимателя Геннадия Фукса и замглавы Запорожской ОГА Злату Некрасову в попытке осуществления ручного управления партийной ячейкой в Запорожской области.

Выход Яцык из партии вызвал большой резонанс в обществе и политикуме.

«Глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк выгоняет из партии Защитников Родины. В то время, как все, и депутаты, и обычные люди, воюют с оккупантом на фронте и в тылу, Елена Шуляк «чистит» ряды партии, только в обратном направлении. Она избавляется от настоящих верных бойцов. Те депутаты, которые искренне изъявляют желание идти в ДФТГ или служить на фронте в ВСУ, они подпадают под исключение из партии», – такая реакция последовала от журналистов в социальных сетях.

Также в социальных сетях появилась информация, что после Яцык под удар попадут депутаты «Слуги народа» в Киевсовете Михаил Присяжнюк и Юрий Федоренко. Присяжнюк вступил в ряды территориальной обороны, а Федоренко – служит.

По мнению журналистов, таким образом Шуляк намерена очистить партию от преданных бойцов, а оставить “послушных безвольных тушек”.

Объясняется это тем, что следующие выборы будут идти уже по спискам, поэтому Шуляк полностью очищает партию под себя. Идейным вдохновителем и куратором партийных зачисток называют крупного бизнесмена Юрия Голика.

Михаил Присяжнюк, депутат Киевсовета от «Слуги народа», глава постоянной комиссия КГГА по вопросам собственности (в прошлом – известный телеведущий), участник ТРО с начала войны.

Юрий Федоренко, также депутат Киевсовета от «Слуги народа», секретарь постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроения и земельных отношений. Юрий – бывший участник АТО, на данный момент находится на фронте под Бахмутом.

Издание связалось с Федоренко, он удивился происходящему в партии. В телефонном разговоре депутат сказал, что он пока не в «информационной повестке на данный момент», но обязательно узнает об этой ситуации и разберётся в ней.

«Своими действиями Елена Шуляк ослабляет Президента, устраняет самых достойных, а в сплоченную команду вносит разлом», – резюмировали журналисты действия главы “Слуги народа”.