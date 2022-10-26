Окупована частина Запорізької області залишиться без газу: росіяни розбирають недобудований газогін

Окупована частина Запорізької області залишиться без газу: росіяни розбирають недобудований газогін

Окупанти демонтують вже укладені труби газогону

Окупанти припинили будівництво газопроводу до Бердянська та Мелітополя і навіть розбирають труби між цими містами.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

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Там нагадали, що ще навесні росіяни знищили газопровід на тимчасово окупованій частині Запоріжчини.

Після призначення гауляйтером Євген Балицький пообіцяв відновити газопостачання до осені. Втім, нового газопроводу, який росіяни хотіли завести з Ростова, – немає.

Запуск опалювального сезону в Мелітополі та Бердянську кілька разів переносили й востаннє Балицький обіцяв добудувати газопровід ще до першого жовтня.

Та за інформацією підпілля наразі окупанти демонтовують  газопровід між Бердянськом та Мелітополем. Відтак регіон залишається без газопостачання.

Центр національного спротиву ще раз закликав мешканців за можливості евакуюватися з тимчасово окупованих територій на час спецоперації з деокупації.

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  • 26.10.2022 12:23
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