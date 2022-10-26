Предмету для розмови немає: Китай двічі відмовив Путіну у телефонному контакті із Сі Цзіньпіном
Путін втратив довіру китайського лідера
Президент Росії Володимир Путін у понеділок та у вівторок просив МЗС організувати йому телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, але китайська сторона відповіла відмовою.
Про це повідомив Telegram-канал GENERALL SVR.
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Він також зазначив, що Путін вже не вперше отримує відмову у можливості провести телефонну розмову з Сі Цзіньпіном.
«Цього разу китайська сторона товсто натякнула, що важливого предмета для розмови немає, а про дрібниці товариш Сі спілкуватися з ким потрапило не має наміру», – сказано в повідомленні.
Також видання нагадало, що Цзіньпін у лютому отримав особисті запевнення від Путіна у швидкій (було навіть вимовлено слово «блискавично») реалізації геополітичних амбіцій в українському напрямі. Китайський лідер повірив і дав зрозуміти, що у разі швидкої реалізації військових планів російського керівництва Путін може розраховувати не лише на розуміння китайського керівництва, а й на підтримку.
“В очах Сі Цзіньпіна та керівництва Китаю Путін припустився непоправної помилки, він програв війну, яку сам і затіяв. Віра у «другу армію світу» впала, потягнувши із собою повагу”, – зазначено у публікації.
Також там додали, що обіцянки, дані Путіним Цзіньпіну в Самарканді на зустрічі ШОС закінчити війну «перемогою» та нещодавній візит Патрушева до Китаю з обіцянкою закінчити гарячу фазу конфлікту максимально швидко, не знайшли не лише підтримки, а й розуміння у китайського керівництва.
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- 26.10.2022 12:56
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