Муляж «Іскандера» над Чорнобилем: Росія оприлюднила сценарій нібито вибуху «брудної бомби»

Муляж «Іскандера» над Чорнобилем: Росія оприлюднила сценарій нібито вибуху «брудної бомби»

Кремлівський сценарій застосування виявився більш безглуздим ніж сама ідея

Російські пропагандистські ЗМІ пишуть про нібито завершення Україною підготовки вибуху "брудної бомби" і навіть опублікували сценарій того, як це, на їхню думку, станеться.

Зокрема РИА Новости повідомило з посиланням на невідомі джерела, що фахівці українського підприємства «Південмаш» підготували муляж ракети “Іскандер”, який планується начинити радіоактивним матеріалом, а потім нібито збити над зоною відчуження Чорнобильської АЕС.

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Після цього, як стверджує пропагандист, Київ нібито заявить про пуск ядерного заряду російськими збройними силами.

«Фахівці «Південмашу» вже виготовили муляж ракети комплексу «Іскандер», головну касетну частину якого планується начинити радіоактивним матеріалом, а потім «збити» силами української ППО над зоною відчуження Чорнобильської АЕС, щоб заявити про російський пуск ядерного заряду», – сказано в повідомленні.

Там уточнили, що муляж ракети «Іскандера» виготовлений на основі снаряда ракетного комплексу «Точка-У».

«Після того, як муляж «зіб’ють», київська влада має намір показати західним та українським ЗМІ фрагменти макета та елементи електроніки нібито ракети «Іскандер», щоб переконати західну громадськість у винності Росії», – сказало джерело.

Навіть нема що коментувати у цій фантазії-нісенітниці.

Як повідомляли Vlasti, практично одночасно головні російські ЗМІ і безліч другорядних почали розповсюджувати новину про “теракт”, що нібито готується в Україні, із застосуванням “брудної” бомби.

Водночас міністр оборони РФ Сергій Шойгу зателефонував своєму колезі із Франції Себастьяну Лекорну, голові оборонного відомства Туреччини Хулусу Акару, а також міністру оборони Великобританії Бену Уоллесу, яким висловив «своє занепокоєння з приводу можливих провокацій з боку України із застосуванням».

Через жахачку про “брудну бомбу” Росія скликала засідання Ради безпеки ООН, але не надала жодних доказів її створення Україною.

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  • 26.10.2022 19:51
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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