Путін не зацікавлений у переговорах з Україною і має намір продовжувати війну

Путін не зацікавлений у переговорах з Україною і має намір продовжувати війну

Путін планує подальше продовження війни і має максималістські цілі

Риторика президента Росії Володимира Путіна свідчить про те, що він серйозно не зацікавлений у мирних переговорах з Україною та має намір продовжувати війну, зберігаючи максималістські цілі.

Таку думку висловили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Напередодні на зустрічі з представниками органів безпеки країн СНД Путін заявив, що Україна «втратила суверенітет». На його думку, США використовують Україну як «таран» проти Росії, Союзної держави Росії та Білорусі, ОДКБ та СНД.

Спікер російської Держдуми В’ячеслав Володін посилив цей наратив, заявивши, що «Україна втратила здатність існувати як держава», «окупована НАТО» та «стала колонією США».

В ISW вважають, що такі формулювання несумісні з переговорами на рівноправній основі про припинення вогню, не кажучи вже про вирішення конфлікту, який розпочала Росія.

Навпаки, це переконливо свідчить про те, що Кремль, як і раніше, прагне військової перемоги та зміни режиму в Києві, що, за його задумом, переорієнтує Україну від Заходу у бік Росії.

Це також вказує на те, що цілі Путіна виходять за межі української території, про приєднання якої він заявляв, не говорячи вже про ті райони, які російські війська фактично контролюють, роблять висновок аналітики.

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  • 27.10.2022 08:06
Декілька слів про автора
Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

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