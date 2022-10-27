Росія пригрозила вдарити по комерційних супутниках США

Росія пригрозила вдарити по комерційних супутниках США

Росія звинуватила США у військовому використанні комерційних супутників

Комерційні супутники США у разі їхнього застосування в рамках війни в Україні можуть стати законними цілями для Збройних сил Росії.

Як повідомило російське агентство ТАСС, про це заявив заступник директора департаменту з нерозповсюдження та контролю над озброєннями міністерства закордонних справ РФ Костянтин Воронцов.

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Виступаючи на засіданні Першого комітету Генеральної Асамблеї ООН, він наголосив на «небезпечній тенденції».

«Йдеться про залучення США та їхніми союзниками компонентів цивільної інфраструктури в космосі, у тому числі комерційної, у збройних конфліктах», – пояснив представник МЗС РФ.

Він припустив знищення таких супутників російськими військовими.

«Квазігромадянська інфраструктура може виявитися законною ціллю для удару у відповідь», – сказав Воронцов.

Представник РФ також звинуватив Захід у тому, що він нібито «піддає невиправданому ризику стійкості мирної космічної діяльності».

За словами Воронцова, дії деяких країн негативно впливають на «численні соціально-економічні процеси на землі, від яких залежить добробут людей».

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  • 27.10.2022 08:48
Декілька слів про автора
Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

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