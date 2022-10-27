Зранку ЗСУ знищили ворожі вертоліт Ка-52 і штурмовик Су-25

Зранку ЗСУ знищили ворожі вертоліт Ка-52 і штурмовик Су-25

Повітряні сили знищили дві ворожі цілі менше ніж за годину

Зранку 27 жовтня на півдні України наші захисники збили менше ніж за годину ворожий вертоліт і штурмовик.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Там зазначили, що близько 08:00 години, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряне командування «Південь» збито російський ударний вертоліт Ка-52.

А близько 08:40 підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади  повітряного командування «Південь» Повітряних Сил збито російський штурмовик Су-25.

Ранок гарних новин

Ранок гарних новин

  • 11
  • 27.10.2022 09:34
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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