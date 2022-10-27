Зранку ЗСУ знищили ворожі вертоліт Ка-52 і штурмовик Су-25
Повітряні сили знищили дві ворожі цілі менше ніж за годину
Зранку 27 жовтня на півдні України наші захисники збили менше ніж за годину ворожий вертоліт і штурмовик.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
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Там зазначили, що близько 08:00 години, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряне командування «Південь» збито російський ударний вертоліт Ка-52.
А близько 08:40 підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» Повітряних Сил збито російський штурмовик Су-25.
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- 27.10.2022 09:34
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