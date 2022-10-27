Сі Цзіньпін заявив про готовність Китаю співпрацювати зі США заради взаємної вигоди

Сі Цзіньпін заявив про готовність Китаю співпрацювати зі США заради взаємної вигоди

Сі Цзіньпін висловився за співпрацю з США

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий працювати зі Сполученими Штатами, щоб знайти способи співіснувати на взаємовигідних умовах.

Про це повідомило Reuters із посиланням на китайське державне телебачення.

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Видання наголосило, що заява зроблена напередодні можливої ​​зустрічі лідера Китаю з президентом США Джо Байденом в Індонезії.

“Як великі держави Китай та Сполучені Штати повинні зміцнювати зв’язок та співпрацю, щоб допомогти забезпечити стабільність у світі”, – сказав Цзіньпін у посланні на заході Національного комітету з американо-китайських відносин у середу.

Очікується, що Цзіньпін та Байден візьмуть участь у саміті G20 на Балі в Індонезії у листопаді, але офіційно не було опубліковано жодної інформації про можливість зустрічі між ними.

Як повідомляли Vlasti, Сі Цзіньпіна переобрано генеральним секретарем комуністичної партії Китаю на третій термін.

Президент Росії Володимир Путін у понеділок та у вівторок просив МЗС організувати йому телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, але китайська сторона відповіла відмовою.

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  • 27.10.2022 10:55
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Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

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