Через нічні обстріли в Україні будуть відключати світло: названо області

Обмеження споживання електроенергії ввели в центральних областях

Вночі 27 жовтня росіяни знову обстріляли енергетичну інфраструктуру України, через що в центральних областях україни буде обмежено споживання електроенергії.

Про це повідомили в Укренерго.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Там уточнили, що в результаті ворожих ударів було пошкоджено обладнання магістральної мережі української енергосистеми.

“У зв’язку з цим, щоб запобігти перевантаженню мережі сьогодні зранку Диспетчерський центр «Укренерго» надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяг, на який потрібно обмежити споживання електроенергії в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях”, – сказано в повідомленні.

Надалі величина необхідного обмеження споживачів буде регулюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі.

В Укренерго уточнили, що наразі обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як інфраструктура була пошкоджена обстрілами росіян.

Енергетики додали, що такі заходи дають можливість швидше відновити пошкоджені об’єкти і тримати систему збалансованою.