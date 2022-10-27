В Генштабі назвали можливі “непрості рішення” окупантів при відступі з Херсонщини

Громов назвав ймовірні кроки окупантів при виході з правого берега Дніпра

Російські війська під час відходу з лівого берега Херсонщини може вдатися до підриву житлових масивів або влаштувати підрив на Запорізькій атомній електростанції.

Таку думку висловив під час брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ генерал Олексій Громов.

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Він зазначив, що окупанти з огляду на відсутність гуманності і недотриманні міжнародних конвенцій, а також патологічну брехню можуть таки ухвалити «непрості рішення», про які говорив їхній командуючий Суровікін.

“Найбільш імовірно, що під час відступу противник окрім масової евакуації може вдатися до проведення серії терактів із підривом житлових масивів, перетворення тимчасово ним окуповану територію на випалену землю із завданням критичних збитків інфраструктурі повернутих Україні територій”, – пояснив Громов.

Також він нагадав інформаційні вкиди росіян щодо «брудної бомби». Тож не виключається, що вони можуть організувати підриви на Запорізькій атомній електростанції, щоб остаточно вивести її з ладу та спровокувати локальну техногенну катастрофу, звинувативши у цьому Україну.

Громов також звернув увагу, що цього тижня у окупантів не було військових цілей для ураження крилатими ракетами. Всі свої зусилля вони зосередили на знищенні інфраструктури.