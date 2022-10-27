В окупованому Шахтарську знову потужно горить нафтобаза: місто у чорному диму
В окупованому Шахтарську Донецької області пролунали вибухи, після чого виникла пожежа на місцевій нафтобазі.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Місцеві жителі кажуть, що перед пожежею пролунало п’ять вибухів.
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Місцева влада підтвердила пожежу, уточнивши, що горять паливно-мастильні матеріали.
Все місто огорнули клуби чорного диму, що видно з усіх районів міста. Містяни скаржаться на сильний запах гару.
Нагадаємо, вчора в результаті удару ЗСУ по залізничній станції в Шахтарську сталося спалах 12 цистерн з паливом.
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- 27.10.2022 13:47
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