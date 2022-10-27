В окупованому Шахтарську знову потужно горить нафтобаза: місто у чорному диму

В окупованому Шахтарську Донецької області пролунали вибухи, після чого виникла пожежа на місцевій нафтобазі.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Місцеві жителі кажуть, що перед пожежею пролунало п’ять вибухів.

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Місцева влада підтвердила пожежу, уточнивши, що горять паливно-мастильні матеріали.

Все місто огорнули клуби чорного диму, що видно з усіх районів міста. Містяни скаржаться на сильний запах гару.

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Нагадаємо, вчора в результаті удару ЗСУ по залізничній станції в Шахтарську сталося спалах 12 цистерн з паливом.