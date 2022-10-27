Окупанти у Запорізькій області почали перевіряти смартфони громадян: шукають підписки на українські канали

Окупанти у Запорізькій області почали перевіряти смартфони громадян: шукають підписки на українські канали

Окупанти пообіцяли "вибіркові" перевірки мобільних телефонів

З сьогоднішнього дня, 27 жовтня, на окупованій частині Запорізької області окупанти розпочали “вибіркову попереджувальну перевірку” мобільних телефонів громадян - шукають підписки на українські канали.

Про це повідомив член окупаційної адміністрації Володимир Рогов.

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“Цікавлять підписки на пропагандистські ресурси терористичного київського режиму. Якщо людина підписана на пропагандистські ресурси, то вперше вона отримає попередження. Надалі порушників буде оштрафовано”, – пояснив він.

Також Рогов уточнив, що за “злісні порушення” передбачено кримінальну відповідальність.

Введення таких перевірок окупанти пояснюють указом президента Росії Володимира Путіна про режим воєнного стану, який передбачає військову цензуру.

За інформацією місцевих пабліків, поліцейські вже перевіряють смартфони жителів Бердянська.

У прес-службі адміністрації Бердянська розповіли, що якщо громадянини підписані на “пропагандистські ресурси”, це викликає підозру. Крім того, підписників таких ресурсів розглядають як посібників «київського режиму».

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  • 27.10.2022 14:12
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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